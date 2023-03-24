غينيا بيساو تفجر مفاجأة وتهزم نيجيريا في عقر دارها بتصفيات أمم إفريقيا 2023

فجر منتخب غينيا بيساو، مفاجأة من العيار الثقيل، بتحقيقه الفوز على مضيفه منتخب نيجيريا، في عقر داره، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب (ماشود أبيولا الوطني) في أبوجا، ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023 بكوت ديفوار.

وارتقى منتخب غينيا بيساو، لصدارة المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى 7 نقاط، بينما تجمد رصيد نيجيريا، عند 6 نقاط، في المركز الثاني.

وسجل مامي بالدي، هدف الفوز لغينيا بيساو، في الدقيقة 30 من زمن الشوط الأول للمباراة التي أدارها الحكم المصري محمود البنا.

ومن المقرر أن يحل منتخب نيجيريا، ضيفًا على غينيا بيساو، يوم الإثنين المقبل، في إطار الجولة الرابعة للمجموعة.

وكان منتخب سيراليون، قد تعادل مع ضيفه ساوتومي وبرنسيب، بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعتهما على ملعب (أدرار)، بمدينة أغادير المغربية، في الجولة الثالثة للمجموعة ذاتها.

وتحتل سيراليون، المركز الثالث في المجموعة، برصيد نقطتين، تليها ساوتومي، في ذيل الترتيب، برصيد نقطة وحيدة.

وعلى جانب آخر، حسم التعادل السلبي، نتيجة مواجهة الرأس الأخضر، وضيفتها إي سواتيني، في المباراة التي جمعتهما على الملعب الوطني للرأس الأخضر، في العاصمة برايا، ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الثانية لتصفيات أمم إفريقيا.

ورفعت الرأس الأخضر، رصيدها إلى 4 نقاط، في المركز الثاني، بينما رفعت إي سواتيني، رصيدها إلى نقطتين في المركز الثالث في المجموعة التي تضم أيضًا كل من بوركينا فاسو وتوجو.