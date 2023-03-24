الجمعة 24 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«التفرقة بين الأبناء».. أبرز أحداث الحلقة الثانية من مسلسل «عملة نادرة»

عملة نادرة
عملة نادرة

قتل مسعود الذي يؤدي دوره الفنان “أحمد عيد” شقيقه بدم بارد، ثم قام بالتبرير لنفسه لما يفعله والدهم عبدالجبار تجاههم.

وشهدت الحلقة أيضًا محاولة من مسعود الذي وصفها عبد الجبار "بالخايبة"، حيث يحاول إخفاء جريمتة وهو يروي للجميع ما حدث بشكل تمثيلي، وهو يلهث حتى ينتهى كلمة الشهادة ينهار في البكاء ويبكي من حوله، فجائة تصرخ سكينة الأم والنهي عن البكاء.

وظهر خلال الحلقة كره عبدالجبار لابنه مسعود وتمنيه أن كان يموت هو وليس بلال، حيث تبرز الحلقة ما تسببه التفرقة بين الأبناء من خسائر وكره بين الأبناء وبعضهم البعض،  كما يطلب منهم بأخذ بالثأر من أبن حسن أبو عصايا ثم ينتهي المشهد بذلك.

جدير بالذكر أن مسلسل "عملة نادرة" يضم عددًا كبيرًا من نجوم الفن بطولة نيللي كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبورية، رمزي العدل، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، علي الطيب، مريم الخشت، نهى صالح، ومحمد فهيم، وهشام عاشور، ريم رؤوف، كريم عبد العاطي بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب، مدير التصوير أحمد فهيم، مهندس الصوت زياد عزت، مهندس الديكور امير عبد العاطي، مصحح اللهجة عبد النبي الهواري، ملابس غادة وفيق، تأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج جمال العدل.

وعادت نيللي كريم للتعاون مع المؤلف مدحت العدل بعد غياب 5 سنوات، منذ أن قدما سويًا مسلسل "لأعلى سعر"، عام 2017، وشارك في بطولته كل من أحمد فهمي، زينة، نبيل الحلفاوي، إخراج ماندو العدل الذى يجدد هو الآخر تعاونه مع نيللي كريم للمرة الثالثة بعدما قدما سويًا مسلسل "فاتن أمل حربي" العام الماضي وقبله "لأعلى سعر".

يعرض مسلسل عملة نادرة على شاشة سي بي سي- CBC عبر شاشتها على مدار شهر رمضان الكريم، وذلك بشكل يومي في تمام الساعة 7:30 مساء، كما يعرض المسلسل أيضًا على منصة واتش إت - WAtch IT، ويعاد عرض مسلسل عملة نادرة في تمام الساعة 1:30 صباحًا على قناة cbc.

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