الجمعة 24 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أمين الفتوى يوضح أهم فضائل شهر رمضان المبارك

الشيخ أحمد وسام
الشيخ أحمد وسام

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن شهر رمضان الكريم كله فضائل، وعلى كل مسلم أن يغتنم هذه الفرصة الكبيرة فى الطاعة لينول المغفرة والوقاية من نار جهنم. 

وأوضح وسام، خلال استضافته ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع عبر فضائية "الناس"، اليوم الجمعة، أن الله اختص شهر رمضان بمزيد من الثواب والفضل، مؤكدًا أن الصوم هو العبادة التي جعلها الله له إذ يضع الإنسان طعامه وشرابه من أجل الله.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما تحدث عن رمضان قال أظلكم شهر من الظلة، مؤكدًا أن الظلة تعبر عن الحنان والرحمة، وتعني الوقاية وكأنها وقاية من حرارة النار ولهيب جهنم.

انطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023، وتبث قناة "الناس" خلال شهر رمضان المقبل عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.

أمين الفتوى شهر رمضان

رئيس التحرير

وائل لطفي

رمضان كريم فى مسجد مصر

الأكثر قراءة

خريطة ومواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023 على قناة dmc دراما

أمطار رعدية غزيرة على القاهرة والجيزة (صور)

القنوات الناقلة لمباراة مصر ومالاوي في تصفيات كأس أمم إفريقيا

مواعيد مسلسل الكبير الجزء السابع على on drama

الحلقة 2 مسلسل الكتيبة 101.. قائد الكتيبة: «لو موقفناش هنا الإرهاب هيوصل كل بيت فى مصر»

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 2.. خالد الصاوى يلعب دور الشيخ موسى الدلح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

أسطورة أراكنى.. كُن ماهرًا إلا قليلًا

محمد المعتصم

ضرب نار

ماجد حبته

تيك توك يُقلق الشرق أيضًا

محمد عبدالعزيز

عبقرية مصر تتجلى فى ليلة

زيزيت سالم

وصيَّة فرَّقت الأحِبَّة

محمد المعتصم

أنا والقناع

د. محمد عفيفي

رمضان زمان

ماجد حبته

أرض الجوامع.. أرض النعم

صور

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

زيارة نتنياهو إلى بريطانيا: يلتقى سوناك وإلغاء بيان مشترك بسبب «الأزمة القضائية»

المدعية العامة الإسرائيلية: تصريحات نتنياهو حول الإصلاحات القضائية انتهاك للقانون

الشرطة الإسرائيلية تعتقل 4 فلسطينيين وسط القدس