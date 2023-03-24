أمين الفتوى يوضح أهم فضائل شهر رمضان المبارك

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن شهر رمضان الكريم كله فضائل، وعلى كل مسلم أن يغتنم هذه الفرصة الكبيرة فى الطاعة لينول المغفرة والوقاية من نار جهنم.

وأوضح وسام، خلال استضافته ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع عبر فضائية "الناس"، اليوم الجمعة، أن الله اختص شهر رمضان بمزيد من الثواب والفضل، مؤكدًا أن الصوم هو العبادة التي جعلها الله له إذ يضع الإنسان طعامه وشرابه من أجل الله.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما تحدث عن رمضان قال أظلكم شهر من الظلة، مؤكدًا أن الظلة تعبر عن الحنان والرحمة، وتعني الوقاية وكأنها وقاية من حرارة النار ولهيب جهنم.

انطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023، وتبث قناة "الناس" خلال شهر رمضان المقبل عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.