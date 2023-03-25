«قبطى»: رسالة الإمام الشافعى مسلسل عظيم وأحداثه ساخنة

إقبال كبير يحظى به مسلسل "الإمام الشافعي" من قبل المشاهدين باختلاف انتمائاتهم وديانتهم، خلال عرضه بشهر رمضان الكريم، وهو ما جعل نصحي توفيق مكوجي قبطي يبلغ من العمر ٧٠ عامًا، يجلس في محله المتواضع برفقة ابنه، يحرص على متابعة أحداث المسلسل الذي يتناول سيرة أحد الأئمة في الإسلام.

ويقول عم "نصحي": "بعيدًا عن ديانتي المسيحية، احرص على متابعة مسلسل رسالة الإمام الشافعي، أحد أهم الأئمة في تاريخ الإسلام، للتعرف على هذه الحقبة التاريخية، وخاصة اني من المحبين للقراءة والإطلاع"، مضيفًا أنه بعيدًا عن مسلسل الشافعي أتابع بعض الأعمال الدرامية الأخرى، مثل الكبير أوي، سره الباتع، ضرب نار.

وتناولت الحلقة الثانية من المسلسل سفر الإمام إلى مصر، وهو ما قد يزيد من جماهيرية المسلسل الأيام القادمة، خاصة وأنه يتناول واحدة من أهم العصور في تاريخ مصر.

وتدور أحداث مسلسل رسالة الإمام الشافعي الجاري عرضه بعدد من القنوات الفضائية خلال شهر رمضان 2023 على مدار 50 عامًا، وتحديدًا أحداث نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، حيث كانت الدولة المصرية تشهد تحزبات و تعصبات كبيرة للاستحواذ على السلطة في ذات الفترة.

إضافة إلى ضغوط اقتصادية أو تعددية مذهبية وفي ظل تلك الأجواء يصل الإمام محمد ابن إدريس الشافعي، إلى مصر يساعدها بعلمه وخبرته في تجاوز المحنة، وذلك إضافة إلى استكشافه لحياته وماضيه.

يذاع مسلسل رسالة الإمام بطولة خالد النبوي طوال شهر رمضان عبر القنوات التالية على شاشة قناة dmc الساعة 6:30 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6 صباحًا والإعادة الثانية الساعة 11 صباحًا، وذلك بالتزامن مع عرضه على شاشة قناة الحياة، كما يعرض على قناة cbc الساعة 11 مساءً، وأيضًا قناة المحور الساعة 11:20 مساءً.

مكوجي قبطي يتابع مسلسل الأمام الشافعي

مكوجي قبطي يتابع مسلسل الأمام الشافعي

مكوجي قبطي يتابع مسلسل الأمام الشافعي

مكوجي قبطي يتابع مسلسل الأمام الشافعي

مكوجي قبطي يتابع مسلسل الأمام الشافعي

مكوجي قبطي يتابع مسلسل الأمام الشافعي

مكوجي قبطي يتابع مسلسل الأمام الشافعي

مكوجي قبطي يتابع مسلسل الأمام الشافعي

مكوجي قبطي يتابع مسلسل الأمام الشافعي