السبت 25 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«قبطى»: رسالة الإمام الشافعى مسلسل عظيم وأحداثه ساخنة

مكوجي قبطي يتابع
مكوجي قبطي يتابع مسلسل الأمام الشافعي

إقبال كبير يحظى به مسلسل "الإمام الشافعي" من قبل المشاهدين باختلاف انتمائاتهم وديانتهم، خلال عرضه بشهر رمضان الكريم، وهو ما جعل نصحي توفيق مكوجي قبطي يبلغ من العمر ٧٠ عامًا، يجلس في محله المتواضع برفقة ابنه،  يحرص على متابعة أحداث المسلسل الذي يتناول سيرة أحد الأئمة في الإسلام.

ويقول عم "نصحي": "بعيدًا عن ديانتي المسيحية، احرص على متابعة مسلسل رسالة الإمام الشافعي، أحد أهم الأئمة في تاريخ الإسلام، للتعرف على هذه الحقبة التاريخية، وخاصة اني من المحبين للقراءة والإطلاع"، مضيفًا أنه بعيدًا عن مسلسل الشافعي أتابع بعض الأعمال الدرامية الأخرى، مثل الكبير أوي، سره الباتع، ضرب نار.

 وتناولت الحلقة الثانية من المسلسل سفر الإمام إلى مصر، وهو ما قد يزيد من جماهيرية المسلسل الأيام القادمة، خاصة وأنه يتناول واحدة من أهم العصور في تاريخ مصر.

وتدور أحداث مسلسل رسالة الإمام الشافعي الجاري عرضه بعدد من القنوات الفضائية خلال شهر رمضان 2023 على مدار 50 عامًا، وتحديدًا أحداث نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، حيث كانت الدولة المصرية تشهد تحزبات و تعصبات كبيرة للاستحواذ على السلطة في ذات الفترة.

إضافة إلى ضغوط اقتصادية أو تعددية مذهبية وفي ظل تلك الأجواء يصل الإمام محمد ابن إدريس الشافعي، إلى مصر يساعدها بعلمه وخبرته في تجاوز المحنة، وذلك إضافة إلى استكشافه لحياته وماضيه.

يذاع مسلسل رسالة الإمام  بطولة خالد النبوي طوال شهر رمضان عبر القنوات التالية على شاشة قناة dmc الساعة 6:30 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6 صباحًا والإعادة الثانية الساعة 11 صباحًا، وذلك بالتزامن مع عرضه على شاشة قناة الحياة، كما يعرض على قناة cbc الساعة 11 مساءً، وأيضًا قناة المحور الساعة 11:20 مساءً.

مكوجي قبطي يتابع مسلسل الأمام الشافعي
مكوجي قبطي يتابع مسلسل الأمام الشافعي
مكوجي قبطي يتابع مسلسل الأمام الشافعي
مكوجي قبطي يتابع مسلسل الأمام الشافعي
مكوجي قبطي يتابع مسلسل الأمام الشافعي
مكوجي قبطي يتابع مسلسل الأمام الشافعي
مكوجي قبطي يتابع مسلسل الأمام الشافعي
مكوجي قبطي يتابع مسلسل الأمام الشافعي
مكوجي قبطي يتابع مسلسل الأمام الشافعي
مكوجي قبطي يتابع مسلسل الأمام الشافعي

مكوجي قبطي يتابع مسلسل الأمام الشافعي
مكوجي قبطي يتابع مسلسل الأمام الشافعي
مكوجي قبطي يتابع مسلسل الأمام الشافعي
مكوجي قبطي يتابع مسلسل الأمام الشافعي
مكوجي قبطي يتابع مسلسل الأمام الشافعي
مكوجي قبطي يتابع مسلسل الأمام الشافعي
مكوجي قبطي يتابع مسلسل الأمام الشافعي
مكوجي قبطي يتابع مسلسل الأمام الشافعي
مكوجي قبطي يتابع مسلسل الأمام الشافعي
مكوجي قبطي يتابع مسلسل الأمام الشافعي

رئيس التحرير

وائل لطفي

رمضان كريم فى مسجد مصر

الأكثر قراءة

3 رمضان.. موعد أذان الفجر وميعاد الإمساك اليوم السبت 25 مارس 2023

مواعيد مسلسل الكبير الجزء السابع على on drama

مقتل شاب طعناً بسكين على يد آخر فى القليوبية

ثالث يوم رمضان.. وصفات سريعة للسحور اليوم السبت 25 مارس 2023

إفطار الحليم وشوارع مزدحم.. كيف تحتفل الهند بقدوم شهر رمضان المبارك؟

«قبطى»: رسالة الإمام الشافعى مسلسل عظيم وأحداثه ساخنة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

أسطورة أراكنى.. كُن ماهرًا إلا قليلًا

محمد المعتصم

ضرب نار

ماجد حبته

تيك توك يُقلق الشرق أيضًا

محمد عبدالعزيز

عبقرية مصر تتجلى فى ليلة

زيزيت سالم

وصيَّة فرَّقت الأحِبَّة

محمد المعتصم

أنا والقناع

د. محمد عفيفي

رمضان زمان

ماجد حبته

أرض الجوامع.. أرض النعم

صور

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

زيارة نتنياهو إلى بريطانيا: يلتقى سوناك وإلغاء بيان مشترك بسبب «الأزمة القضائية»

المدعية العامة الإسرائيلية: تصريحات نتنياهو حول الإصلاحات القضائية انتهاك للقانون

الشرطة الإسرائيلية تعتقل 4 فلسطينيين وسط القدس