رانيا يوسف ترد على سخرية سمية الخشاب منها: «مين التريند دلوقتي»

كشفت الفنانة رانيا يوسف، عن كواليس أعمالها مؤخراً مع عدد من الفنانين.

وقالت "يوسف"، خلال لقائه ببرنامج "العرافة"، والمُذاع عبر فضائية "النهار"، مع الإعلامية بسمة وهبة، مساء اليوم الجمعة، إنها ترحب بمشاركة الفنانة غادة عبدالرازق في بطولة مسلسل، بشرط وجود "مخرج قوي".

وتابعت: "لو المخرج مش هيبقى قوي مش هدخل في مشاكل، لأني مش عاوزة أخسر غادة، هي كإنسانة عزيزة عليّ".

وردت على الفنانة سمية الخشاب بعدما قالت إنها "لسه في مرحلة الانتشار"، موضحةً: "أنا بشاركها في فيلم، أنا لسه بنتشر يا سمية، مين التريند؟! أنا ولا سمية؟!".

واعترفت، بأنها لا ترى أن التريند مقياسا للنجومية، ولم تهتم به أبدا: "أشك أن سمية قالت هذا التصريح، أنا في مرحلة الانتشار يا حبيبتي، أنا cool جدا".

وحول الأعمال والدجل والشعوذة، قالت: "أعوذ بالله، أنا لا أؤمن بهذه الأشياء، لا أحد يستطيع أن يضر الإنسان إذا كان الله عز وجل لا يريد الضر له".



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