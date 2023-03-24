«كنت بحبها».. رانيا يوسف تكشف سبب عدم تعاملها مع زينة مرة أخرى

كشفت الفنانة رانيا يوسف، عن كواليس أعمالها مؤخراً مع عدد من الفنانين.

وقالت "يوسف"، خلال لقائه ببرنامج "العرافة"، والمُذاع عبر فضائية "النهار"، مع الإعلامية بسمة وهبة، مساء اليوم الجمعة، إنها لا يمكن أن تتعامل مع الفنانة زينة.

وتابعت: "كان في حاجات المفروض تتراعى بين الزملاء وهي لم تراعيها، ولو قلبنا الوضع وعملت اللي هي عملته مكنتش سكتت".

وأضافت أنها وقعت على مسلسل أرض النعام، على أن يشارك معها أحمد زاهر وروبي: "قبل التصوير بأسبوع اعتذر محمد سامي بسبب مشكلات بينه والمنتج، ثم جاءت غادة سليم بدلا منه".

وتابعت الفنانة: "بدأنا تصوير، وقعدنا شهرين أو شهر ونصف قبل رمضان وكانت روبي حامل، وحاولنا نجيب بديل، وكان البديل زينة، رحبنا بها، ودخلت على أساس إنها هتكمل بدلا من روبي، خلصنا، وفي أول يوم عرض فوجئت بأن اسمي نازل جنب اسمها، وده مكنش في الاتفاق ومكنش مكتوب في العقد، والنقابة وقفت معي، والمنتج دفع الشرط الجزائي، وخسرت زميلة مكنش ينفع ده يطلع منها، كنت أحبها واحترمها ولم أتوقع أن يصدر ذلك كله منها".



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