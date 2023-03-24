محمد أنور: «كنت متفوق في الدراسة ولكن اتضربت كتير جداً»

قال الفنان محمد أنور، إنه كان من الطلاب المتفوقين أثناء الدراسة، ساخراً: "كنت بتضرب كتير جداً في المدرسة".

التفوق الدراسي

وأكد محمد أنور، خلال حواره ببرنامج "حبر سري" مع الإعلامية أسما إبراهيم، المُذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أن الصراع في الحياة كان سبب في تعرضه للضرب، قائلاً:" أشهر علقة أخذتها كانت بسبب لعب "البلي" في الشارع بعد رجوعي من المدرسة".

ذكريات طفولة

وتابع: "كنت بخسر عند اللعب مع أصحابي في الشارع، وكسبت كثيراً في يوم وده سبب في تعرضي للضرب، وأنا كنت غلبان واضربت كتير".

وذكر" أنور" أن السوشيال ميديا راودت إشاعة ارتباطه بزميلته في المسرح الفنانة سارة درزاوي، معبراً:" سارة زميلتي من أيام الكلية وتربطني بها صداقة قوية لكن مافيش بينا ارتباط وسارة مخطوبة وقربت تتجوز".