الجمعة 24 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

زوجات محمد رمضان يتشاجرن من أجله فى «جعفر العمدة»

جعفر العمدة
جعفر العمدة

في الحلقة الثانية من مسلسل جعفر العمدة للنجم محمد رمضان وزينة ومي كساب وعدد من النجوم الآخرين، تشاجرت زوجات رمضان من أجله وهن: "مي كساب وريم البارودي ومنة فضالي".

ويجسد محمد رمضان دور عمدة متزوج من ثلاث نساء، فتظهر مي كساب لتقول: "يا رب يعني المصائب متحصلش غير في ليلتي أنا"، في إشارة إلى المشاجرة التي قام بها سيد شقيق رمضان مع الحاج حمادة فتح الله.

وحضر محمد رمضان في ذلك الوقت ليختار دلال "ريم البارودي" بدلًا من مي كساب لتقوم بينهما مشاجرة.

مسلسل "جعفر العمدة" يعرض حصريًا على قناة dmc، وهو تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، عصام السقا، مجدي بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنة، دعاء حكم، أحمد داش، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهري، وعدد آخر من الفنانين.

وتدور أحداث مسلسل «العمدة» في حي السيدة زينب، ويلعب محمد رمضان شخصية «جعفر العمدة»، المتزوج من أكثر من سيدة، ويعاني من ألم شديد بسبب اختطاف ابنه منذ 20 عامًا، ونتابع رحلة بحثه عن ابنه للتأكد من وجوده على قيد الحياة، ومن جهة أخرى يقنع «جعفر العمدة» زوجته بوفاة ابنه، ويصحبها لقراءة الفاتحة على روحه.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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