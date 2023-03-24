«جعفر العمدة» الحلقة 2.. بيومى فؤاد يقنع زينة بالزواج من محمد رمضان

ذهبت الفنانة زينة إلى النجم محمد رمضان في نهاية الحلقة الأولى من مسلسل "جعفر العمدة" والتي عرضت أمس وذلك من أجل استلاف مبلغ مالي قدره 40 مليون جنيه كي تستطيع إخراج والدها من السجن والذي يجسده الفنان بيومي فؤاد.

وفي الحلقة الثانية من مسلسل "جعفر العمدة" ذهبت زينة إلى والدها بيومي فؤاد في زيارة له داخل السجن كي تبلغه بأنها ذهبت إلى جعفر العمدة واستطاعت مقابلته من اجل استلاف الأموال واستقبل بيومي فؤاد الخبر بسعادة كبيرة، لأنه يعتبره الحل الوحيد لخروجه من السجن.

وأبلغت زينة والدها بيومي فؤاد بأنه يريد أن يتزوج منها مقابل إعطائها 40 مليون جنيه، وقام بيومي فؤاد بإقناعها الزواج منه لرغبته الشديدة في الخروج من السجن.

مسلسل "جعفر العمدة" تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدي - جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدي بدر، أحمد فهيم، دعاء حكم، أحمد داش، بيومي فؤاد، جوري بكر، لما كتكت، طارق النهري، أحمد عبدالله.

تدور أحداث مسلسل الفنان محمد رمضان الجديد والذي يعرض خلال شهر رمضان المبارك 1444 هـ في إطار اجتماعي بأحد الأحياء الشعبية "السيدة زينب" حول رجل أربعيني متزوج من 3 سيدات ويمتلك شركات مقاولات ويعيش مأساة فقد ابنه الرضيع. المسلسل يناقش قضايا اجتماعية عديدة أبرزها تعدد الزوجات في المجتمعات العربية.

ويعد المسلسل تعاونًا مشتركًا بين المخرج محمد سامي، حيث كتب القصة والسيناريو والحوار أيضًا للمسلسل وذلك استثمارًا للأعمال التي تألق فيها الثنائي خلال المواسم الرمضانية السابقة على رأسها مسلسل البرنس.