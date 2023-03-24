نيللي كريم: محدش عنده كتالوج التعامل مع الرجل ولو موجود يبقى مكانه فى المتحف

محدش عنده كتالوج التعامل مع الرجل ولو موجود يبقى مكانه في المتحف

قالت الفنانة نيللي كريم، إن والدتها كانت الأم بالنسبة لأولادها، لدرجة أن أبناءها كانوا يقولون لوالدتها "ماما"، كما أن أحد أبنائها كبر وكان يتخيل بأنها أخته وليست والدته.

وأضافت الفنانة نيللي كريم خلال لقائها ببرنامج أنا والقناع، الي تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب، عبر فضائية الحياة، أن والدتها كانت تسكن معها في المنزل، وكانت تناديها "ماما"، كما كان أخوها يناديها بـ "ماما"، وبالتالي اعتقد أبناءها أيضا بأن جدتهم هي والدتهم وبأن والدتهم هي أختهم.

وأشارت إلى أنه في بعض الأحيان تكون كلمة "لا" ثقيلة، وتجدين نفسك تقولين "معلش، معلش" لكن الصح هو إنك تقولي "لا"، لو قلتي لا كثير، هيكون صح أكثر.

وأكدت أن تركيبة الرجل تختلف تمامًا عن تركيبة الأنثى، لافتة إلى أن الرجل يحتاج إلى شرح وكتالوج، معقبة: "الرجل يحتاج تشرحي له باختصار وتركيز، وتتكلمي في حاجة واحدة مش في حاجات كثيرة، ولازم تحددي المشكلة وتشرحيها بالترتيب".

وتابعت: "محدش عنده كتالوج التعامل مع الرجل، ولو كان موجود يبقى مكانه في المتحف، ومفيش حد عنده الكتالوج بتاعي من كل تجاربي السابقة".