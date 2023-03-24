سيدة تشكو من ضرب أولادها لها بسبب المخدرات.. وأمين الفتوى: ادعى لهم بالهداية

علق الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوي بدار الإفتاء المصرية، فى رده على متصلة بالبرنامج تدعى أم محمد، من المنيا، تشتكى من أن أولادها يضربوها بسبب تعاطيهم المخدرات، وحاجتهم إلى الأموال، وهى تقاطعهم وتخشى أن يكون هذا قطيعة رحم: "نسأل الله لهم الهداية أولا، هى بتقول إنها خايفة أحسن تدخل فى قطيعة رحم، أولا قطيعة الرحم تحتاج إلى نية، لكن واضح من سؤالها إنها عاوزه تجتنبهم عشان مدمنين".

وتابع وسام، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الجمعة: "اجتناب الأذى طالما مفيش فيه نية قطيعة ده مفهوش أى مشكلة، هى بتحاول توزن الأمور ببعدها عنهم عشان يخافوا، أنا عارف يعنى إيه سلوك مدمن يطلب فلوس، ونسأل الله أن يهديهم".

وكانت قد انطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.

وتبث قناة "الناس" خلال شهر رمضان المقبل عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.