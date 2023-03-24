الجمعة 24 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

سيدة تشكو من ضرب أولادها لها بسبب المخدرات.. وأمين الفتوى: ادعى لهم بالهداية

الدكتور أحمد وسام
الدكتور أحمد وسام

علق الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوي بدار الإفتاء المصرية، فى رده على متصلة بالبرنامج تدعى أم محمد، من المنيا، تشتكى من أن أولادها يضربوها بسبب تعاطيهم المخدرات، وحاجتهم إلى الأموال، وهى تقاطعهم وتخشى أن يكون هذا قطيعة رحم: "نسأل الله لهم الهداية أولا، هى بتقول إنها خايفة أحسن تدخل فى قطيعة رحم، أولا قطيعة الرحم تحتاج إلى نية، لكن واضح من سؤالها إنها عاوزه تجتنبهم عشان مدمنين". 

وتابع وسام، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الجمعة: "اجتناب الأذى طالما مفيش فيه نية قطيعة ده مفهوش أى مشكلة، هى بتحاول توزن الأمور ببعدها عنهم عشان يخافوا، أنا عارف يعنى إيه سلوك مدمن يطلب فلوس، ونسأل الله أن يهديهم". 

وكانت قد انطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.

وتبث قناة "الناس" خلال شهر رمضان المقبل عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.

مواد متعلقة

رانيا يوسف: بستخدم «الجاز» لتقوية شعرى

رانيا يوسف: «كسّرت موبايل جوزى السابق عشان كان بيتشاقى»

الرئيس السيسى: بنعمل شرايين لتسهيل الحركة والتنقل على أهالينا

الرئيس السيسى: محور عبدالمجيد محمود يربط المقطم بصلاح سالم

المفتى: الصبر ثوابه فى الجنة ومقامه عالٍ عند المولى عز وجل

وكيل الأوقاف: الثواب يتضاعف 700 ضعف فى شهر رمضان

هل سيشهد العالم حربًا نووية؟.. مدير الأهرام للدراسات السياسية يجيب

رسالة نارية من تامر أمين لـ إدارة الأهلي قبل مواجهة الهلال السوداني

رئيس التحرير

وائل لطفي

رمضان كريم فى مسجد مصر

الأكثر قراءة

أمطار رعدية غزيرة على القاهرة والجيزة (صور)

محمد صلاح يقود تشكيل منتخب مصر أمام مالاوى

خريطة ومواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023 على قناة dmc دراما

شكل تانى.. قرى «حياة كريمة» تنافس المدن فى «الخدمات الإلكترونية»

مواعيد مسلسل الكبير الجزء السابع على on drama

تحرك شامل.. خطة الدولة لسد الفجوة الغذائية فى اللحوم والدواجن والألبان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

أسطورة أراكنى.. كُن ماهرًا إلا قليلًا

محمد المعتصم

ضرب نار

ماجد حبته

تيك توك يُقلق الشرق أيضًا

محمد عبدالعزيز

عبقرية مصر تتجلى فى ليلة

زيزيت سالم

وصيَّة فرَّقت الأحِبَّة

محمد المعتصم

أنا والقناع

د. محمد عفيفي

رمضان زمان

ماجد حبته

أرض الجوامع.. أرض النعم

صور

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

زيارة نتنياهو إلى بريطانيا: يلتقى سوناك وإلغاء بيان مشترك بسبب «الأزمة القضائية»

المدعية العامة الإسرائيلية: تصريحات نتنياهو حول الإصلاحات القضائية انتهاك للقانون

الشرطة الإسرائيلية تعتقل 4 فلسطينيين وسط القدس