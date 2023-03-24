الجمعة 24 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

فى الحلقة الثانية من «رسالة الإمام».. «الشافعى» يأمل فى الذهاب إلى مصر

رسالة الإمام
رسالة الإمام

يتناول مسلسل سيرة الإمام محمد بن إدريس الشافعي- الإمام الشافعي الذي يقوم بأدائه التمثيلي الفنان خالد النبوي- أحد أشهر علماء الفقه والتفسير، وآخر سنوات حياته في ظل المتغيرات التي شهدتها مصر منذ أكثر من ألف عام، والعلاقة بينه وبين الحضارة المصرية ومدى تأثيرها عليه.

في مطلع الحلقة الثانية من مسلسل رسالة الإمام، يلقى الإمام الشافعي بغض الكلمات وأبيات الشعر التي يتحرى من خلالها شوقا إلى مصر، ونفسه تتوق إلى الذهاب إليها، أملا أن يساق إليها قبل أن يساق إلى القبر. 

وأنشد الإمام الشافعي أبياتًا يقول فيها: 

لقَد أَصبَحَت نَفسي تَتوقُ إِلى مِصرِ ** وَمِن دونِها أَرضُ المَهامهِ وَالقَفرِ

فَوَاللَهِ ما أَدري أَلِلفَوزِ وَالغِنى ** أُساقُ إِلَيها أَم أُساقُ إِلى القَبرِ

وتدور أحداث المسلسل على مدار خمسين عامًا مع نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، حيث تشهد مصر في هذه الفترة صراعات على السلطة، ومحاولات انفصالية، وتشتت مذهبي، وضغوط اقتصادية ثقيلة، في وسط كل هذه الأمور يفد لمصر الإمام محمد بن إدريس الشافعي، ليسهم بحضوره وشخصيته وعلمه في تخطي مصر هذه العقبات، وفي الوقت ذاته يعيد الإمام استكشاف حياته وماضيه، ليدرك أن الثبات على رأي رغم ظهور ما يثبت خطأ الرأي ليس أمرًا محمودًا.

والمسلسل بطولة خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلى، أحمد الرافعي، سلمى أبوضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريون خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو وآخرين سيتم الإعلان عن أسمائهم قريبًا، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub - سعدي وجوهر".

وأعلنت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرض مسلسل "رسالة الإمام" عبر 3 قنوات فضائية خلال الموسم الرمضاني المقبل وهي قناة cbc الساعة 12:15 مساءً، وعلى قناة الحياة الساعة 10:45 مساءً، وعلى قناة dmc الساعة 10 مساءً، بالتزامن مع عرضه على منصة ووتش إت الإلكترونية.

مسلسل رسالة الإمام مسلسلات رمضان 2023 موعد عرض مسلسل رسالة الامام مسلسل خالد النبوي

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