بعد الحلقة الثانية من مسلسل «جميلة».. صراع على الميراث بين شهيرة وريهام حجاج

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد عرض الحلقة الثانية من مسلسل "جميلة"، والذي تقوم ببطولتة الفنانة ريهام حجاج، خاصة بعد وفاة والدها وترك وصية تفيد بأن الميراث بأكمله لها هي فقط.

وشهدت الحلقة الثانية من مسلسل "جميلة" استياء "شهيرة"، والدة الفنانة ريهام حجاج، والتي تجسد دورها الفنانة سوسن بدر، بالإضافة إلى إخوتها، بعد كتابة الميراث لجميلة فقط.

صراع على الميراث تنتظره جميلة

لم تتمالك "شهيرة" أعصابها بعد سماع الوصية، حيث اجتمعت بأفراد الأسرة من أجل الوصول لفكرة تساعدهم في الضغط على جميلة لتوزيع الميراث، في المقابل تواجه جميلة والتي تعمل وكيل نيابة، بعد التعثرات في عملها بسبب التحقيق مع أحد الأشخاص المتهمين بالسرقة.

كما تضمنت الحلقة الثانية من مسلسل جميلة، مشهدًا يجمع بين "نيرمين" والتي تجسد دورها الفنانة عبير صبري، طليقة زوج جميلة "زياد" والذي يجسد دوره الفنان هاني عادل، حيث طلبت منه أن يشتري لها بعض الحلي وسيارة مثلما فعل مع جميلة، فالهدف من ذلك هو الرجوع لزياد بأي طريقة.

أبطال المسلسل وقنوات العرض

يعرض مسلسل الفنانة ريهام حجاج جميلة عبر شاشة ثلاث قنوات من قنوات شركة المتحدة للخدمات الإعلامية في مواعيد تتناسب مع الملايين من متابعي الأعمال الفنية خلال الموسم الرمضاني الحالي، حيث يعرض على شاشة قناة الحياة في تمام الساعة 1:15 صباحًا ويعاد مرة أخرى في تمام الساعة 6:45 صباحًا.

بينما يعرض عبر شاشة قناة cbc في تمام الساعة 8:30 مساء كما يعرض عبر شاشة قناة ON في تمام الساعة 11:15 مساء ويعاد الساعة 5 صباحًا، وذلك ليتناسب مع الملايين من المشاهدين الراغبين في متابعة الأعمال الفنية خلال الموسم الرمضاني.

يشارك في بطولة مسلسل "جميلة" بجانب النجمة ريهام حجاج عدد كبير من نجوم الفن وهم كل من النجمة عبير صبري، سوسن بدر، يسرا اللوزي، عبير صبري، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر علي ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.