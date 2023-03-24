مى كساب تسرق قطعة ذهب من إيمان العاصى فى الحلقة الثانية من «جعفر العمدة»

عرضت منذ قليل الحلقة الثانية من مسلسل "جعفر العمدة" الذي يخوض بطولته النجم محمد رمضان وذلك عبر قناة "دي إم سي" دراما والتي شهدت العديد من الأحداث الشيقة.

وخلال أحداث الحلقة ذهبت مي كساب التي تجسد دور "ثرية" إلى الفنانة إيمان العاصي التي تجسد دور "دلال" زوجات الفنان محمد رمضان "جعفر العمدة" كي تطلب منها ان يقوما باستبدال اليوم الخاص بها .

وعقب قيام "دلال" من أجل احضار الطعام قامت "ثرية" بسرقة قطعة ذهبية من إيمان العاصي التي تركتها مكانها قبل قيامها.

مسلسل "جعفر العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدي- جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدي بدر، أحمد فهيم، دعاء حكم، أحمد داش، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، جوري بكر، لما كتكت، طارق النهري، أحمد عبد الله.

تدور أحداث مسلسل الفنان محمد رمضان الجديد والذي يعرض خلال شهر رمضان المبارك 1444 في إطار اجتماعي بأحد الأحياء الشعبية "السيدة زينب" حول رجل أربعيني متزوج من 3 سيدات ويمتلك شركات المقاولات ويعيش مأساة فقد ابنه الرضيع المسلسل يناقش قضايا اجتماعية عديدة أبرزها تعدد الزوجات في المجتمعات العربية.

ويعد المسلسل تعاون مشترك بين المخرج محمد سامي حيث كتب القصة والسيناريو والحوار أيضًا للمسلسل وذلك استثمار للأعمال التي تألق فيها الثنائي خلال المواسم الرمضانية السابقة على رأسهم مسلسل البرنس.

كما حققت أغنية "أنا قادر" الدعائية لمسلسل "جعفر العمدة" بطولة النجم محمد رمضان، والتي يغنيها المطرب أحمد سعد، أكثر من مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهيرة "يوتيوب" وما زالت الأغنية تحقق مشاهدات كبيرة خاصة أن المسلسل من الأعمال المنتظرة في موسم رمضان.