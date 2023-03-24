بعد قليل.. عرض الحلقة الثانية لمسلسل «حضرة العمدة» على قناة الحياة

تنطلق بعد قليل، الحلقة الثانية من مسلسل «حضرة العمدة» بطولة النجمة روبي، على شبكة الحياة الفضائية فى تمام الثامنة والربع مساءً.

وتشهد الحلقة الثانية تصاعدا فى الأحداث بشكل كبير، خاصة بعد تولى صفية عارف الفارس عمودية قرية «تل شبورة» وتنقسم القرية بين مؤيد ومعارض لحكم سيدة، الأمر الذي لم يعتد عليه أهل القرية من قبل وبالأخص تدخل فى صراع مع عائلة «الدهايشة» ويمثلها «ضرغام» النجم أحمد بدير وأبناؤه، و«شلباية سنان» الفنانة وفاء عامر.

مواعيد عرض حلقات «حضرة العمدة»

تعرض حلقات مسلسل «حضرة العمدة» يوميا بشكل حصري على شبكة تليفزيون الحياة، في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً، وتتم إعادته 3 مرات، حيث يُعاد المرة الأولى عبر شبكة تليفزيون الحياة، الساعة 2:30 صباحًا، ويُعاد مرة ثانية في تمام الساعة الـ10:30 صباحًا فى اليوم التالى، كما يُعاد مرة ثالثة في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا.

تردد قناة الحياة الناقلة لمسلسل «حضرة العمدة»

كشفت شبكة تليفزيون الحياة، القناة الناقلة لمسلسل حضرة العمدة بطولة روبي في رمضان 2023، وهو 12206، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معدل تصحيح الخطأ 5/6.

كما يتم عرض حلقات مسلسل «حضرة العمدة» عبر منصة WATCH IT الرقمية فى تمام الثامنة والنصف مساء يوميا.

تفاصيل مسلسل «حضرة العمدة»

تدور أحداث مسلسل «حضرة العمدة» فى إطار اجتماعي تشويقي، حول صفية عارف الفارس» التى تجسدها النجمة روبي، التي تفوز بمنصب العمدة، فى إحدى القرى التى تحمل اسم «تل شبورة» وهى قرية رمزية، وتواجه «صفية» انقسام القرية بين مؤيد ومعارض لتولي سيدة شابة فى أوائل الأربعينيات منصبا كان حكرا على الرجال، ومن ثم تتصاعد الأحداث لتواجه كل تحديات الواقع، ومن خلال المسلسل تتم مناقشة قضايا اجتماعية واقعية كثيرة وكيفية إيجاد حلول لها أبرزها ختان الإناث، والهجرة غير الشرعية، وغسيل الأموال، وتجارة المخدرات وغيرها.