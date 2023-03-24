غدًا استكمال دعوى إعادة تقييم سعر سيارة التاكسى الأبيض الجديدة

تستكمل محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غدا السبت، الدعوى المقامة من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، التي يطالب فيها بتشكيل لجنة فنية ومالية وقانونية، تتولى إعادة تقييم سعر السيارة الجديدة- التاكسي الأبيض-، ويتم تسليمها للسائقين بديلاً عن سياراتهم القديمة.

وسبق للمحكمة أن أصدرت حكمًا تمهيديًا في أبريل 2015 بإحالة الدعوى لمصلحة الخبراء بوزارة العدل لإجراء عملية التقييم وإفادة المحكمة بنتائجها.

كان المركز أقام الدعوى نيابة عن هاني مخلوف، سائق تاكسي، وحملت رقم 27071 لسنة 68 قضائية أمام مجلس الدولة، موكلًا عن مجموعة من سائقي وملاك التاكسي الأبيض.

وجاء بالدعوى، أن قضية التاكسي الأبيض بالقاهرة، تعد واحدة من النماذج الحية التي تجسد كيفية السيطرة على المال العام لصالح زمرة من المقربين من دوائر اتخاذ القرار، وتفريغه من مضمونه وغرضه الذي خصص لأجله، مشيرة إلى أن أنين السائقين لم يتوقف منذ قيامهم بتسليم سياراتهم القديمة- التاكسي الأسود- للجهات الإدارية، لتخريدها مقابل 50 ألف جنيه.

وتسلمهم سيارات جديدة (التاكسي الأبيض) بعد توقيعهم على عقود قرض وشروط إذعان، وادعاء بمميزات تم تخصيصها للسائقين، لكنها في الحقيقة اتجهت بفعل الجهات الإدارية إلى جيوب وخزائن شركات السيارات والإعلانات والبنوك المشتركة في المشروع.

وتصل قيمة هذه المميزات، وفقاً لوثائق وزارة المالية، إلى 70 ألف جنيه عن كل سيارة، فضلًا عما يدفعه السائق في كل سيارة، الذي يعادل 61 ألف جنيه، وهو ما يفيد أن السيارة تعادل قيمتها 131 ألف جنيه رغم أنها تصنيع محلي وقيمتها الحقيقية في السوق لا تتجاوز 65 ألف جنيه.