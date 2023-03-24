الحلقة 2 من «جميلة».. سوسن بدر تطالب ريهام حجاج بالتنازل عن الميراث

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل جميلة صدامًا بين شهيرة أم جميلة والتي تجسد دورها الفنانة سوسن بدر، وجميلة بعد كتابة والدها كل أمواله لها.

تضمنت الحلقة الثانية من مسلسل جميلة، مشهدًا يجمع جميلة وزوجها زياد، والذي يقوم بدوره الفنان هاني عادل، حيث كانت تبكي بسبب طريقة تعامل إخوتها معها.

يحاول شريف زوج شقيقة جميلة إقناع أكرم شقيق جميلة برفع قضية للمطالبة بالميراث واتهام جميلة بالاستيلاء على الأموال بشكل غير شرعي.

وعلى الفور امتنع أكرم من الوقوف ضد جميلة بالمحاكم، قائلًا: تغور ملايين الدنيا قصاد وقفتي في المحكمة أمام أختي.

فيما طلبت شهيرة الأم، بضرورة تنازل جميلة عن الميراث، وتقسيمه بشكل عادل، ولكن استطاعت شهيرة الأم أن تحتوي الحدث، من خلال الجلوس معها.

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل جميلة، الصدام الأول بين الفنانة عبير صبري والفنانة ريهام حجاج، بسبب "غيرة الضرة".



طلبت نيرمين والتي تقوم بدورها الفنانة عبير صبري، سيارة من زوجها هاني عادل، والمتزوج أيضًا جميلة، حيث حدثت مشادة كبيرة بينهم، لتبدأ الصراعات بين الثنائي «نيرمين وجميلة».

يشارك في بطولة مسلسل "جميلة" بجانب النجمة ريهام حجاج عدد كبير من نجوم الفن وهم كل من النجمة عبير صبري، سوسن بدر، يسرا اللوزي، عبير صبري، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

من المقرر أن تعرض قناة الحياة مسلسل "جميلة" عبر شاشتها فى رمضان 2023 يوميًا فى الساعة 1:15 صباحًا، والإعادة الساعة 6:45 صباحًا.

كما تعرض قناة cbc المسلسل عبر شاشتها يوميًا الساعة 8:30 مساء، فيما أعلنت قناة on عن أن المسلسل الرمضاني سيعرض يوميًا الساعة 11:15 مساء، ويعاد الـ5 صباحًا.