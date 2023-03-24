الجمعة 24 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أمطار رعدية غزيرة على القاهرة والجيزة (صور)

صورة من الحدث
صورة من الحدث

شهدت القاهرة والجيزة، مساء اليوم الجمعة، هطول أمطار رعدية غزيرة، يُصاحبها انخفاض فى درجات الحرارة، مع سرعة في حركة الرياح.

ودفعت محافظتا القاهرة والجيزة بسيارات ومعدات كسح وشفط  تجمعات مياه الأمطار، بعدد من الشوارع والميادين، وذلك بالتنسيق مع شركة المياه والحماية المدنية ومجالس المدن.

كما تم تحديد نقاط تجمع المياه على نطاق كل حي، للدفع بوحدات الكسح والشفط إليها، وخاصة في الميادين الحيوية؛ لتسيير حركة المرور وضمان عدم تعطلها.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد حذرت، صباح اليوم الجمعة، أن القاهرة الكبرى على موعد مع الأمطار الرعدية الليلة، محذرة مواطنيها من تخفيف الملابس في فترة الليل، وعدم النزول إلا لضرورة قصوى. 

ومن المتوقع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الرعدية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء وشمال محافظة البحر الأحمر يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون مصحوبة بحبات البرد أحيانًا.

 

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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