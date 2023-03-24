الجمعة 24 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

جنايات الجيزة: غدًا إعادة محاكمة البلوجر «لوشا» فى تهمة الخطف

لوشا
لوشا

تستكمل محكمة جنايات الجيزة، غدًا السبت، جلسات إعادة محاكمة البلوجر محمد عبدالحميد ويدعى لوشا، المتهم في قضية خطف.

وتبين تهرب البلوجر محمد عبدالحميد الشهير بـ«لوشا»، بعد ضبطه بتهمة التهرب من تنفيذ حكم قضائي صادر بحقه بالحبس 10 سنوات بتهمة الخطف.

كانت ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على لوشا، ويبلغ من العمر 36 عامًا دون عمل، أثناء إحدى الدوريات، وبعد الكشف عليه تبين أنه هارب من حكم قضائي جنايات الهرم بتهمة خطف، وتم ترحيله إلى الجيزة، ومنها إلى قسم الهرم لتنفيذ الحكم الصادر ضده.

محكمة جنايات الجيزة محمد عبدالحميد لوشا محاكمة البلوجر

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