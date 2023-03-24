جنايات الجيزة: غدًا إعادة محاكمة البلوجر «لوشا» فى تهمة الخطف

تستكمل محكمة جنايات الجيزة، غدًا السبت، جلسات إعادة محاكمة البلوجر محمد عبدالحميد ويدعى لوشا، المتهم في قضية خطف.

وتبين تهرب البلوجر محمد عبدالحميد الشهير بـ«لوشا»، بعد ضبطه بتهمة التهرب من تنفيذ حكم قضائي صادر بحقه بالحبس 10 سنوات بتهمة الخطف.

كانت ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على لوشا، ويبلغ من العمر 36 عامًا دون عمل، أثناء إحدى الدوريات، وبعد الكشف عليه تبين أنه هارب من حكم قضائي جنايات الهرم بتهمة خطف، وتم ترحيله إلى الجيزة، ومنها إلى قسم الهرم لتنفيذ الحكم الصادر ضده.