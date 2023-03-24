الجمعة 24 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

محكمة النقض: غدًا الحكم فى طعن موكا حجازى على حبسها سنة

موكا حجازي
موكا حجازي

تصدر محكمة النقض، غدًا السبت، الحكم في نظر الطعن المقدم من فتاة التيك توك موكا حجازي، على حبسها لمدة سنة لاتهامها بممارسة أعمال منافية للآداب.

وأيدت محكمة مستأنف الطفل بمدينة 6 أكتوبر، حكم أول درجة الصادر بحبس موكا حجازي لمدة سنة، لاتهامها بممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي، والإعلان عن نفسها بالإغراء، وكشفت التحقيقات عن ممارسة الفتاة الرذيلة مقابل المال وبدون مقابل، وإنشاء صفحة عبر مواقع التواصل لتحقيق الربح والشهرة من وراء الفيديوهات، وضبط شخص معها يساعدها في نشر وتصوير الفيديوهات.

محكمة النقض الطعن فتاة التيك توك موكا حجازي أعمال منافية للآداب

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