رانيا يوسف تنفى ارتباطها بأحمد الفيشاوى: «ده طفل»

كشفت الفنانة رانيا يوسف عن أسباب رفضها رجل الأعمال الذي تقدم للزواج منها مؤخراً.

وقالت "يوسف" ، خلال لقائه ببرنامج "العرافة"، والمُذاع عبر فضائية "النهار"، مع الإعلامية بسمة وهبة، مساء اليوم الجمعة: "هو كان ورايا 4 سنين قولت أديله فرصة نتعرف، بس مكنتش مرتاحة ومكنش في قبول، وحاجات كتير كانت ملخبطاني، وأن بحب أعيش حياتي في هدوء، حياتي الشخصية محبش حد يعرف حاجة عني، ومحبش الشو، الشو ده في شغلي، وهو طول الوقت كان بيعمل بيا شو".

وعن علاقتها بأحمد الفيشاوي، أوضحت: "أحمد ده أخويا ده طفل وبيبي، بحبه جداً لأنه موهوب جداً، طلعت الإشاعة دي عشان شكلنا لايقين علي بعض، الفيشاوي لذيذ ودمه خفيف وبناتي بيحبوه".

وأكملت: "بناتي مبيدخلوش في شغلي، ابداً همه عارفين إني بعمل فيلم أنا والفيشاوي".