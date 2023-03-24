محمد رمضان يترحم على والده فى «جعفر العمدة».. ما السبب؟

ظهر الفنان محمد رمضان في الحلقة الثانية من مسلسل جعفر العمدة وهو يترحم على والده وذلك بعدما نشبت مشاجرة بين سيد شقيق رمضان في المسلسل وأحد أعدائه وهو الحاج فتح الله.

وأقام رمضان جلسة تحكيم عرفية من أجل أخذ حق الحاج حمادة من شقيقه، وقال: "نبدأ الجلسة بفاتحة الكتاب المعلم سيد العمدة غلط وإنتوا ناس كبار وليكم قيمتكم وحقكم هيرجعلكم الله يرحمك يابا".

مسلسل "جعفر العمدة" يعرض حصريًا على قناة dmc، وهو تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، عصام السقا، مجدي بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنة، دعاء حكم، أحمد داش، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهري، وعدد آخر من الفنانين.

وتدور أحداث مسلسل «العمدة» في حي السيدة زينب، ويلعب محمد رمضان شخصية «جعفر العمدة»، المتزوج من أكثر من سيدة، ويعاني من ألم شديد بسبب اختطاف ابنه منذ 20 عامًا، ونتابع رحلة بحثه عن ابنه للتأكد من وجوده على قيد الحياة، ومن جهة أخرى يقنع «جعفر العمدة» زوجته بوفاة ابنه، ويصحبها لقراءة الفاتحة على روحه.