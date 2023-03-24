شقيق جعفر العمدة يتعدى بالضرب على محلات الحاج «حمادة»

تعدى "سيد" شقيق محمد رمضان في مسلسل “جعفر العمدة” بالضرب على الحاج حمادة فتح الله، والتشاجر مع أحد صبيانه في المحل أمام والدة محمد رمضان التي تجسد دورها الفنانة هالة صدقي وزوجاته الثلاث.

وقام "سيد" بالتعدى على المحل بإلقاء كرسي على ألواح الزجاج ما يدفع الحاج فتح الله إلى التهجم عليه، ليطالب أحد صبيان الحاج حمادة بحقه قائلًا: "الحق وقع عند أصحاب البيت وأحنا لينا حق وهنحكم واللي هيحكم جعفر العمدة نفسه".

مسلسل "جعفر العمدة" يعرض حصريًا على قناة dmc، وهو تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، عصام السقا، مجدي بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنة، دعاء حكم، أحمد داش، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهري، وعدد آخر من الفنانين.

وتدور أحداث مسلسل “العمدة” في حي السيدة زينب، ويلعب محمد رمضان شخصية “جعفر العمدة”، المتزوج من أكثر من سيدة، ويعاني من ألم شديد بسبب اختطاف ابنه منذ 20 عامًا، ونتابع رحلة بحثه عن ابنه للتأكد من وجوده على قيد الحياة، ومن جهة أخرى يقنع “جعفر العمدة” زوجته بوفاة ابنه، ويصحبها لقراءة الفاتحة على روحه.