سيد شقيق «جعفر العمدة» يورطه فى أزمة مع الحاج «حمادة»

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل جعفر العمدة بطولة الفنان محمد رمضان وزينة وعدد من النجوم، الكثير من الأحداث المثيرة للجدل.

إذ قام "سيد" شقيق جعفر بتوريطه في عدد من المشاكل من بينها مشاجرته مع أحد أعداء جعفر وهو الحاج حمادة فتح الله طالبًا منه غسل سيارته بملابسه من أجل استفزازه للمشاجرة معه.

مسلسل "جعفر العمدة" يعرض حصريًا على قناة dmc، وهو تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، عصام السقا، مجدي بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنة، دعاء حكم، أحمد داش، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهري، وعدد آخر من الفنانين.

وتدور أحداث مسلسل "العمدة" في حي السيدة زينب، ويلعب محمد رمضان شخصية "جعفر العمدة"، المتزوج من أكثر من سيدة، ويعاني من ألم شديد بسبب اختطاف ابنه منذ 20 عامًا، ونتابع رحلة بحثه عن ابنه للتأكد من وجوده على قيد الحياة، ومن جهة أخرى يقنع "جعفر العمدة" زوجته بوفاة ابنه، ويصحبها لقراءة الفاتحة على روحه.