قصة حب.. رانيا يوسف تكشف سبب خناقة مع طليقة صديقها

كشفت الفنانة رانيا يوسف، عن عدد من كواليس حياتها الفنية خلال لقاء تليفزيوني منذ قليل.

وقالت "يوسف"، خلال لقائها ببرنامج "العرافة"، والمُذاع عبر فضائية "لنهار"، مع الإعلامية بسمة وهبة، مساء اليوم الجمعة، إن مشكلتها مع طليقة أحد أصدقائها في أحد الكومبوندات في منطقة 6 أكتوبر، لا أعرف عنها شيئا.

وأضافت: "ده أي كلام وشطحت من الناس شوية، دي ست جت تتخانق معايا معرفش دي مين، طليقه فلان الفلاني وعايز يتقدم ليا، طب وأنا مالي ما يتقدم، أهلا وسهلاً، بس مش حبيب ولا خطيب".

وتابعت: "ده واحد متقدم من ضمن الناس إللى بيتقدموا ليا، هي تيجي تتخانق معايا ليه، تتخانق معاه هو، طليقته تيجي تتخانق معايا أنا ليه ما تروح تمسك في خناقة هو، أنا داخلي ايه، شايفاني وافقت وفي قصة حب".