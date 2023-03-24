«واحد من الناس» يجبر خاطر عم سيد ويهديه 10 آلاف جنيه

قدم الدكتور عمرو الليثي، خلال برنامج "واحد من الناس" على قناة الحياة، نصيحة لمن يريد عمل الخير.

وقال الليثي: "شوف جوالك بيقولك إيه إنت كسلان كى تساعد إنسان، أم تبحث عن المحتاج فى كل مكان؟، هل فاقد الرغبة أم متحمس ولديك القدرة؟ محتاج ربنا يحبك أم الدنيا كل همك؟ حاسس إنك أنانى ولا تحب تعمل عمل إنسانى؟.

وأضاف عمرو الليثى خلال جولة بشوارع المحروسة، أن أجمل خير هو من نسارع إليه كى نقوم به لأى شخص محتاج فى وقتك وجهدك وعطاءك.

وخلال الجولة التقى الدكتور عمرو الليثي بالحاج سيد عيسى، عامل أمن بمركز صيانةً، ولديه أربع أولاد، ورغم ظروفه المادية الصعبة، إلا أنه رجل قنوع، ويحمد الله علي كل شئ.

واستمع عمرو الليثي إلي الحاج سيد، والذي أوضح انه يأخذ مرتب 2000 جنيه، ويكافح طوال الشهر حتى يستطيع أن يغطي نفقات أسرته وأولاده الأربعة وحلمه أن يكون واقف علي رجليه ويستمر في العمل.

ووجه الليثي الشكر إلى الحاج سيد، وكفاحه وصبره ورضاه، قائلا :"نحن نسير بسيارة المفاجآت ببرنامج "واحد من الناس" ونتقابل مع أهالينا بالمصادفة، وربنا أكرمنا بلقاك اليوم.

وقام الليثي بإهدائه مبلغ 10 آلاف جنيه مساهمة من البرنامج ودعم له ولأسرته وتمنى له الصحة والستر.