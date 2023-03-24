على باب الحسين.. ترحيب واسع بنقل «التراويح» على «الحياة»: شكرًا لـ«المتحدة»

حالة من الترحيب والابتهاج والروحانيات أحدثها نقل قناة «الحياة» شعائر صلاتى «العشاء» و«التراويح» من مسجد الحسين فى القاهرة طوال شهر رمضان.

واعتبر المشاهدون ورواد المسجد نقل الصلاة ترسيخًا لمكانة «سِبط النبى»، وتأكيدًا للقوة الناعمة لمصر وحضورها التاريخى والدينى فى قلوب الشعوب الإسلامية.

وأعلن محمود التونى، رئيس شبكة «الحياة»، عن إذاعة صلاتى «العشاء» و«التراويح» على شاشة قناة «الحياة»، طوال شهر رمضان، فى إطار التطوير الكبير الذى تشهده الشبكة، واتساقًا مع الجهود الوطنية لدعم وتعزيز القوى الناعمة، وتقديم الواقع المصرى الخالص بكل تفاصيله.

وكشف «التونى» عن أن عددًا من كبار القراء سيؤمّون المسلمين فى صلاة «التراويح» بمسجد الحسين طوال الشهر الكريم، والذين يمثلون أبرز الأصوات فى مدرسة التلاوة المصرية، وفى مقدمتهم القارئ الشيخ أحمد نعينع، والقارئ عبدالفتاح الطاروطى، والقارئ أحمد تميم المراغى.

وأشاد القارئ أحمد تميم المراغى بقرار قناة «الحياة» نقل شعائر الصلاة من مسجد الحسين، معتبرًا أن الخطوة سَبْق لم يتوصل إليه أحد من قبل، لأنها المرة الأولى التى تُنقل فيها صلاتا «العشاء» و«التراويح» على الهواء، مضيفًا: «بث القرآن من مسجد الحسين، الذى يعد من أحب المساجد لقلوب العباد، أمر فى غاية الجمال».

أما القارئ صلاح الجمل فاعتبر أن الخطوة حدث جلل وفريد، وقال: «نقل الشعائر عبر شاشات التليفزيون يمنح المشاهدين متعة خاصة، ويضعهم داخل الأجواء الروحانية لمسجد الحسين».

وأضاف «الجمل»: «الخطوة تتسق مع جهود تطوير المسجد، كما أن تصدى قناة (الحياة) لبث الشعائر يوميًا أمر جديد من نوعه على المستوى الإعلامى، ويضيف الكثير للقوى الناعمة المصرية».

كما لقيت الخطوة استحسان شرائح واسعة من مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى، الذين قالوا إن الحدث يجعل المواطنين غير القادرين على زيارة الحسين يعيشون الأجواء الروحانية للمسجد، ويشعرون بعطر آل البيت الأطهار، كما يدعم القوى الناعمة المصرية.

وقال الكاتب شريف أسعد، على صفحته فى «فيسبوك»: «من داخل مسجد الحسين اللى هو أقدم من دول تانية مجاورة أصلًا.. هيطل علينا مجموعة من أصوات القراء المصريين عشان يتابعهم الناس فى كل مكان فى الدنيا ويتعلموا منهم التلاوة الصحيحة، زى ما علمنا اللى قبلهم واللى قبل قبلهم».

وأضاف «أسعد»: «بالتأكيد المنافسة الشريفة بتبقى جميلة ونثمّنها ونتباهى بيها لو جاية من أى مكان بنية صافية بغرض راقى.. ونرجع تانى نقول بكل حب ومودة ورقى.. أرجوكم اقروا التاريخ.. عشان تعرفوا إن البلد دى وأرضها بتطرطش موهبة فى الهوا بأقل أقل أقل مجهود».

ووجّه تحية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على قرار نقل شعائر الصلاة عبر قناة «الحياة»، قائلًا: «تحية كبيرة للشركة المتحدة اللى بهدوء شديد ومَعْلَمة حقيقية بترد رد الواثق.. وهى دى قوة مصر الناعمة».

وقال مواطنون إن «نقل التراويح من الحسين عبر القنوات رسالة توضيح بأن مصر هرم الأمة، وأنها تمتلك تاريخًا عريقًا وستظل كذلك أبد الدهر»، موجهين التحية لمن أصدر القرار.