الجمعة 24 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

ياسمين عبدالعزيز.. «مُهرة» موسم رمضان

ياسمين عبدالعزيز
ياسمين عبدالعزيز

ياسمين عبدالعزيز، أو كما يطلق عليها «نجمة جيلها»، واحدة ضمن عدد قليل من الفنانات، استطاعت أن تقف على بطولات كاملة سينمائية وتليفزيونية، وأصبحت نجمة لها جمهور عريض يثق فى موهبتها واختياراتها، ويحرص على مشاهدة أعمالها التليفزيونية.

خلال السنوات الماضية لم ترض النجمة بحصرها فى الأدوار الكوميدية فقط، وأثبتت أنها نجمة شاملة قادرة على أداء الأدوار الكوميدية والتراجيدية و«الأكشن» والغناء والاستعراض، إلى جانب كونها واحدة من أهم الوجوه الإعلانية للعلامات التجارية الشهيرة.

عاشت «ياسمين» فى السنوات الماضية فترة عصيبة، بالتزامن مع وعكتها الصحية التى اختبرت من خلالها «غلاوتها» لدى الجمهور، فكانت أخبارها الأكثر انتشارًا، وكان جمهورها يدعو لها بالشفاء العاجل، حتى استجاب الله لدعائهم ورد عليها عافيتها.

ياسمين عبدالعزيز قادرة على التلون من الفتاة «الشعبية» إلى «الارستقراطية»، ومن «الطيبة» لـ«الشريرة»، ومن «الصغيرة» لـ«الدلوعة»، وصولًا إلى السيدة التى تتحمل مسئولية. وبسبب خفة ظلها أصبحت ضيفة محبوبة ومفضلة على البرامج والمسلسلات التى تحظى بشعبية كبيرة بين المشاهدين.

وتشارك «ياسمين» فى رمضان بواحد من أقوى أعمال الموسم الدرامى الرمضانى، رفقة زوجها أحمد العوضى، هو مسلسل «ضرب نار».

واستطاع الثنائى إطلاق حملة دعائية قوية عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعى، لجذب الأنظار وإقناع الجمهور بوضع المسلسل على قائمة أولويات المشاهدة خلال الموسم الدرامى الرمضانى.

وأصبح «مهرة»، اسم شخصيتها الجديدة فى المسلسل، من الأكثر تداولًا، نظرًا لغرابته على السمع، وقوة المشاهد التى انتشرت للترويج للعمل الجديد، لتستمر ياسمين عبدالعزيز نجمة الأدوار المختلفة وخاطفة قلوب الجماهير.

كما كتبت قصة ارتباطها وزواجها من النجم أحمد العوضى فصلًا آخر فى علاقتها وحبها لدى الجمهور.

رئيس التحرير

وائل لطفي

رمضان كريم فى مسجد مصر

الأكثر قراءة

خريطة ومواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023 على قناة dmc دراما

أمطار رعدية غزيرة على القاهرة والجيزة (صور)

الحلقة 2 مسلسل «الكتيبة 101».. التفاصيل الكاملة للهجوم الإرهابى على «كرم القواديس»

مواعيد مسلسل الكبير الجزء السابع على on drama

الحلقة 2 مسلسل «الكتيبة 101».. رواد السوشيال ميديا يتفاعلون مع لحظة استشهاد جنود «كرم القواديس»

محمد رمضان يترحم على والده فى «جعفر العمدة».. ما السبب؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

أسطورة أراكنى.. كُن ماهرًا إلا قليلًا

محمد المعتصم

ضرب نار

ماجد حبته

تيك توك يُقلق الشرق أيضًا

محمد عبدالعزيز

عبقرية مصر تتجلى فى ليلة

زيزيت سالم

وصيَّة فرَّقت الأحِبَّة

محمد المعتصم

أنا والقناع

د. محمد عفيفي

رمضان زمان

ماجد حبته

أرض الجوامع.. أرض النعم

صور

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

زيارة نتنياهو إلى بريطانيا: يلتقى سوناك وإلغاء بيان مشترك بسبب «الأزمة القضائية»

المدعية العامة الإسرائيلية: تصريحات نتنياهو حول الإصلاحات القضائية انتهاك للقانون

الشرطة الإسرائيلية تعتقل 4 فلسطينيين وسط القدس