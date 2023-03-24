ياسمين عبدالعزيز.. «مُهرة» موسم رمضان

ياسمين عبدالعزيز، أو كما يطلق عليها «نجمة جيلها»، واحدة ضمن عدد قليل من الفنانات، استطاعت أن تقف على بطولات كاملة سينمائية وتليفزيونية، وأصبحت نجمة لها جمهور عريض يثق فى موهبتها واختياراتها، ويحرص على مشاهدة أعمالها التليفزيونية.

خلال السنوات الماضية لم ترض النجمة بحصرها فى الأدوار الكوميدية فقط، وأثبتت أنها نجمة شاملة قادرة على أداء الأدوار الكوميدية والتراجيدية و«الأكشن» والغناء والاستعراض، إلى جانب كونها واحدة من أهم الوجوه الإعلانية للعلامات التجارية الشهيرة.

عاشت «ياسمين» فى السنوات الماضية فترة عصيبة، بالتزامن مع وعكتها الصحية التى اختبرت من خلالها «غلاوتها» لدى الجمهور، فكانت أخبارها الأكثر انتشارًا، وكان جمهورها يدعو لها بالشفاء العاجل، حتى استجاب الله لدعائهم ورد عليها عافيتها.

ياسمين عبدالعزيز قادرة على التلون من الفتاة «الشعبية» إلى «الارستقراطية»، ومن «الطيبة» لـ«الشريرة»، ومن «الصغيرة» لـ«الدلوعة»، وصولًا إلى السيدة التى تتحمل مسئولية. وبسبب خفة ظلها أصبحت ضيفة محبوبة ومفضلة على البرامج والمسلسلات التى تحظى بشعبية كبيرة بين المشاهدين.

وتشارك «ياسمين» فى رمضان بواحد من أقوى أعمال الموسم الدرامى الرمضانى، رفقة زوجها أحمد العوضى، هو مسلسل «ضرب نار».

واستطاع الثنائى إطلاق حملة دعائية قوية عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعى، لجذب الأنظار وإقناع الجمهور بوضع المسلسل على قائمة أولويات المشاهدة خلال الموسم الدرامى الرمضانى.

وأصبح «مهرة»، اسم شخصيتها الجديدة فى المسلسل، من الأكثر تداولًا، نظرًا لغرابته على السمع، وقوة المشاهد التى انتشرت للترويج للعمل الجديد، لتستمر ياسمين عبدالعزيز نجمة الأدوار المختلفة وخاطفة قلوب الجماهير.

كما كتبت قصة ارتباطها وزواجها من النجم أحمد العوضى فصلًا آخر فى علاقتها وحبها لدى الجمهور.