مى عمر: نواجه مشكلات الزواج دون «مط» أو «تطويل» وشخصية بثينة «مركبة» (حوار)

قالت الفنانة مى عمر إن شخصية «بثينة»، التى تجسدها خلال أحداث مسلسل «علاقة مشروعة»، شخصية مركبة وتتصرف بشكل متناقض، مشيرة إلى أن أحداث العمل تدور فى إطار اجتماعى رومانسى.

وأوضحت «مى»، فى حوارها مع «الدستور»، أن العمل يناقش قضايا اجتماعية مهمة، على رأسها استقرار الأسرة وتأثير هدمها وتفككها على حياة الأبناء، إضافة إلى قضية العنف ضد المرأة، معبرة عن سعادتها بالعمل مع بطل العمل الفنان ياسر جلال، الذى «يقدم نموذجًا فى النجاح والتواضع».

ولفتت إلى أنها تحمست لتقديم دراما الـ١٥ حلقة، التى بات يحبها الجمهور خلال الفترة الأخيرة، مشيدة بجهود الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى تطوير المشهد الفنى على نحو غير مسبوق.

■ بداية.. مَن رشحك لتجسيد شخصية «بثينة» فى مسلسل «علاقة مشروعة»؟

- رشحنى النجم ياسر جلال، بطل العمل، فقد هاتفنى وشرح لى تفاصيل المسلسل، ولأن القصة جميلة ومختلفة ولا تشبه أى شىء قدمته من قبل، وافقت، وحينما قرأت السيناريو أدركت أن موافقتى كانت القرار الصحيح.

■ كيف كانت تحضيراتك للشخصية؟

- أجسد خلال الأحداث شخصية «بثينة»، والتى أعتبرها شخصية مركبة، لأن هناك تناقضات كثيرة قد تبدو فى تصرفاتها؛ بين مفاهيم الخير والشر والحب والكره، وهى من أكثر الشخصيات التى استمتعت بتجسيدها خلال مسيرتى الفنية.

■ ما رأيك فى التعاون الثانى مع النجم ياسر جلال؟

- ياسر جلال من الأشخاص المقربين لى على المستويين الشخصى والمهنى، وهو فنان يتمتع بإمكانات متميزة، وكانت تجربتنا الأولى مسلسل «الفتوة»، الذى جمع بيننا فى رمضان ٢٠٢٠، وحققنا نجاحًا كبيرًا آنذاك، رغم ظروف التصوير الصعبة، حينما كانت ذروة جائحة فيروس كورونا.

وفى مسلسل «علاقة مشروعة» استمتعت بالمشاهد التى جمعتنى به خلال الأحداث، فهو يظهر بشخصية صديق زوجى، «ياسر» فنان متواضع ويتعامل بمودة داخل اللوكيشن، سواء مع العاملين خلف الكاميرا أو زملائه من الفنانين، وتعلمت منه هذا التواضع والاهتمام بكل التفاصيل الصغيرة والكبيرة فى العمل.

■ كيف كان تعاونك مع المخرج خالد مرعى؟

- خالد مرعى يعتبر واحدًا من أهم المخرجين فى الساحة الفنية، وأنا سعيدة بالتعاون معه فى مسلسل «علاقة مشروعة» استمتعت بالعمل مع «خالد»، وأرى أنه بذل مجهودًا كبيرًا فى أثناء التصوير، ولديه رؤية مختلفة ويركز فى أدق التفاصيل.

■ هل كانت الكواليس مريحة؟

- نعم، فكواليس التصوير كانت ممتعة، وكان هناك تعاون كبير بين كل أعضاء فريق العمل، ووفر لنا المخرج خالد مرعى جميع وسائل الراحة والهدوء داخل لوكيشن التصوير، وكان هناك تفاهم كبير بيننا، وهذا ما سيشعر به المشاهد فى أثناء متابعة المسلسل.

واستمتعت بالتعاون مع الفنان مراد مكرم، والذى جمعنى به معظم مشاهد المسلسل، فهو فنان يدرس بشكل جيد الدور الذى يجسده، وكذلك الفنانة داليا مصطفى وجميع الفنانين المشاركين فى هذا المسلسل.

■ ما رأيك فى القضية التى يناقشها المسلسل؟

- المسلسل يناقش قضية مهمة جدًا، وهى مشكلات الزواج والأسرة عمومًا، ودورنا كفنانين أن نعالج القضايا الاجتماعية من خلال أعمالنا الفنية.

وفى مسلسل «علاقة مشروعة» نسلط الضوء على العنف الزوجى وفكرة الزواج الثانى، ومثل هذه القضايا منتشرة وتهم كل الشعب المصرى، ولكن الفكرة هنا كيف نقدمها للمشاهد بطريقة سلسة وسهلة تفهمها جميع طبقات المجتمع دون إطالة فى الأحداث، وأتمنى أن ينال العمل إعجاب الجمهور.

■ كيف رأيت تجربة المشاركة فى عمل مكون من ١٥ حلقة فقط؟

- أحب الأعمال ذات الـ١٥ حلقة، وأرى أن هذا هو الوقت المناسب لها، وهى قادرة على جذب الجمهور، والمؤكد أن زيادة عدد حلقات المسلسل أو نقصها ليس مقياسًا فى حد ذاته، فهناك مسلسلات قصيرة ناجحة ومسلسلات طويلة لم تحقق نفس النجاح، والعكس صحيح، وأرى أن المقياس هو السيناريو الجيد.

استطاعت سماح الحريرى مؤلفة مسلسل «علاقة مشروعة» أن تتألق فى كتابة سيناريو العمل، وقدمت تشويقًا وإثارة فى الأحداث سيجعل المشاهد لديه شغف ورغبة فى معرفة ماذا سيحدث خلال الحلقات الجديدة.

■ ما رأيك فى جهود الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى تطوير الدراما؟

- بالتأكيد استطاعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تطوير المحتوى الدرامى، سواء على المستوى الذى يقدم على شاشة التليفزيون أو على مستوى المحتوى الرقمى الذى يقدم من خلال منصة «واتش إت».

حدث تطور كبير خلال السنوات الماضية فى الدراما، وتنوع المحتوى وتنوعت القضايا التى تناقشها الأعمال الخاصة بالشركة، فهناك أعمال كوميدية ودراما شعبية واجتماعية، وكذلك دينية، إضافة إلى الأعمال التاريخية والوطنية المهمة التى كنا نفتقدها السنوات الأخيرة، فهى استطاعت أن ترضى جميع أذواق الجمهور المصرى والعربى بأعمال مختلفة.

وعلى مستوى الإنتاج، لا تبخل الشركة المتحدة بشىء، وتقدم كل الإمكانات والمعدات الضخمة لخروج عمل فنى يليق بالجمهور المصرى وتاريخ الدراما المصرية.

■ كيف كانت مشاركتك فى فيلم «هارلى» مع النجم محمد رمضان؟

- سعدت بتعاونى مجددًا مع النجم محمد رمضان فى فيلم «هارلى»، المقرر عرضه للجمهور بدور السينما فى مصر والوطن العربى ضمن أفلام موسم عيد الفطر المقبل.

«رمضان» فنان كبير، وله مساحة كبيرة فى قلبى؛ لأن ظهورى الأول كان معه، فى مسلسل «الأسطورة»، والذى عرض فى موسم مسلسلات شهر رمضان عام ٢٠١٦.

أحب «رمضان» على المستويين الشخصى والمهنى، فهو موهوب لدرجة كبيرة ولديه شعبية ومحبون بالملايين فى مصر والوطن العربى، وأشعر براحة هائلة عند التمثيل والتعاون معه فى أى عمل فنى، وأتمنى أن نقدم للجمهور تجربة جديدة ومختلفة من خلال هذا الفيلم.

■ ما أكثر شىء أعجبك فى الفيلم؟

- فيلم «هارلى» يعتبر من الأعمال الكوميدى الأكشن، وتدور قصته حول سائقى الدراجات النارية والـ«هارلى»، وقصة العمل مختلفة أيضًا ولم تقدم من قبل، ويسلط الضوء على الأشخاص الذين يقودون الدراجات النارية بسرعة عالية والتهور على الطرقات السريعة والاستهتار بأرواحهم وتعريض أرواح الآخرين للخطر، كما يناقش المسلسل قضية مهمة وهى الإدمان.

■ هل تعلمت قيادة الدراجات النارية خلال التصوير؟

- نعم.. خضعت للتدريب على قيادة الدراجات النارية أثناء التحضير للعمل، ولكنى لم أقم بتصوير مشاهد قيادة الدراجة النارية حتى الآن، وفى الحقيقة فكرة قيادة دراجة نارية جديدة بالنسبة لى وتعتبر من أصعب الأشياء التى واجهتنى فى هذا الفيلم، وأتمنى أن تمر هذه التجربة بسلام دون التعرض للإصابة، خاصة أننى أنفذ العديد من المشاهد الأكشن برفقة محمد رمضان، دون الاستعانة بدوبلير، وحرصت على ذلك لخروج المشاهد بمصداقية للجمهور.

■ لماذا رفضت المشاركة فى فيلم «تاج» للنجم تامر حسنى؟

- أحب وأقدر النجم تامر حسنى، وأسعد بتكرار التعاون معه، فقد قدمنا أعمالًا ناجحة، مثل فيلم «تصبح على خير» الذى عرض بالسينمات فى عام ٢٠١٧، ولكن نظرًا لضيق الوقت وانشغالى بتصوير مسلسل «علاقة مشروعة» اعتذرت عن عدم المشاركة فى العمل، متمنية لجميع صناعه التوفيق والنجاح.

■ هل هناك أعمال جديدة سوف تقدمينها خلال الفترة المقبلة؟

- حاليًا منشغلة فى تصوير فيلم «هارلى»، الذى نسعى للانتهاء من تصويره خلال الفترة المقبلة.

انتهيت من تصوير جزء كبير من المشاهد على مدار الأيام الماضية، وهناك أعمال جديدة سوف أقدمها عقب الانتهاء من إجازة عيد الفطر المقبل، ولكنى لا أستطيع الإفصاح عن تفاصيل تخص تلك الأعمال فى الوقت الحالى لحين التعاقد الرسمى.