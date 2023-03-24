الجمعة 24 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الحلقة 2 من «1000 حمد الله ع السلامة»| يسرا فى قسم الشرطة بسبب مشاجرة

1000 حمد الله ع السلامة
1000 حمد الله ع السلامة

عرضت، قبل قليل، الحلقة الثانية من مسلسل النجمة يسرا الجديد “1000 حمد الله ع السلامة” على قناة سي بي سي، حيث بدأت الحلقة بمشاجرة بين سميحة مع "شادية ووائل" ويجسد دورهم الفنان علاء مرسي والفنانة صفاء جلال من احتلوا شقتها، تتشاجر سميحة معهم وتتهمهم بالسرقة، يطلب "محسن" أحد الجيران بوليس النجدة لتبدأ سميحة وأولادها رحلة جديدة مليئة بالأحداث الكوميدية.

تنتظرهم سماح في الشارع بجوار الحقائب وكشك عم عمران الذي يقوم بالترحاب بها وتقديم العصائر والحلويات لها.

بعد تواجد الشرطة تدخل "سميحة" في جدال مع الضابط "حسام" ويجسد دورة الفنان أحمد عبدالوهاب ومحاولة إثبات حقها في الشقة وفتح محضر لإثبات ما حدث، تحدث سميحة وأبنائها جلبه أمام العمارة بسبب رفضها ركوب البوكس "سيارة الشرطة"، تطلب سميحة من سماح الاتجاه لأحد فنادق كورنيش النيل وحجز غرفة باسمهم، تنظر لهم "سماح" وهي تقف وسط الشارع تحمل حقيبة على ظهرها وحقيبة في يدها وتجر حقيبة سميحة بالعجل على الأرض، تركب سميحة البوكس ومعها سامح تحكي له ذكرياتها مع والده في محاولة منها لتخفيف الأمر عليه.

«1000 حمدالله على السلامة» من بطولة النجمة الكبيرة يسرا وشيماء سيف ومايان السيد ومحمد ثروت، ومطرب المهرجانات عنبة والفنان المصري المقيم بكندا آدم شرقاوي وسما إبراهيم، والعمل من إخراج عمرو صلاح، ومن تأليف محمد ذوالفقار.

الحلقة 2 من 1000 حمد الله ع السلامة 1000 حمد الله ع السلامة يسرا قسم الشرطة مسلسل النجمة يسرا

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