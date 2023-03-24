مواعيد عرض مسلسل «ضرب نار».. والإعادة والقنوات العارضة

يبحث العديد من رواد التواصل الاجتماعي عن مواعيد عرض مسلسل «ضرب نار»، الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي وزوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، خاصة بعد الأحداث الدرامية المشوقة التي جذبت أنظار الجماهير مع إنطلاق الحلقة الأولى من المسلسل.

وكانت اختتمت الحلقة الأولى من مسلسل «ضرب نار» بأول لقاء يجمع بين أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز، حين أنقذ أخيها من عراك في الشارع، وحاولت الأخرى أن تخفف من نزيف الجرح في وجهه، ليجمعهما نظرات إعجاب.

مواعيد عرض مسلسل «ضرب نار»

يعرض مسلسل «ضرب نار» حصريا على قناة on، في العاشرة مساء، على أن يُعاد الساعة 1:45 صباحا، و8:45 صباحا، كما يعرض على قناة art في 3 مواعيد مختلفة تختتمها في الرابعة ونصف فجرا.

وتجسد ياسمين عبدالعزيز خلال أحداث مسلسل «ضرب نار» رمضان 2023 دور فتاة شعبية من شبرا تدعى «مهرة أبوالليل» تتولى مسؤولية أشقائها بعد وفاة والدها وتضطر للعمل في مصنع «عبايات» بإحدى المناطق الشعبية.

وتتعرف مهرة على «جابر أبوشديد» الذي يجسده زوجها الفنان أحمد العوضي وتنشأ بينهما قصة حب، ويواجه الثنائي العديد من المشكلات والأزمات خلال حياتهم، ما يخلق للعمل الدرامي العديد من الأحداث المشوقة التي ينتظرها الجمهور.



أبطال مسلسل «ضرب نار» رمضان 2023

مسلسل «ضرب نار» يشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي في ثاني تعاون بينهم بعد نجاح مسلسل «اللي ملوش كبير»، كما يضم المسلسل كلا من سهير المرشدي، وإيمان السيد وبدرية طلبة وعددا آخر من الفنانين، من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري.

ويجسد مسلسل ضرب نار الدراما الاجتماعية في طابع صعيدي، تدور أحداثه حول شخصية جابر الكوماندا التي يجسدها أحمد العوضي بالمسلسل، والذي يتعرض للعديد من المواقف الصعبة بعد تركه لقريته في محافظة سوهاج والمجىء للقاهرة، هربًا من القتل بسبب ثأر ابن عمه.