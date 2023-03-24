المفتى: الصبر ثوابه فى الجنة ومقامه عالٍ عند المولى عز وجل

كشف الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، عن فضل القرآن الكريم في شهر رمضان المبارك.

وقال خلال لقائه اليومي ببرنامج "كل يوم فتوي"، مع الإعلامي حمدي رزق، والمُذاع عبر فضائية "صدي البلد"، مساء اليوم الجمعة،: "نتحدث عن القرآن الكريم في شهر نزوله وهو الدليل الهادي للبشرية".

وأضاف أن القرآن الكريم يتضمن جملة من الأمور لما يتضمنه من تكليفات ونواهي تأتي علي هيئة الخبر والطلب الإنشائي، متابعاً: "أن الله يخبر عن ذلك في صيغة الطلب، وجعلنا البيت مثابة للناس وأمناً".

وأكمل: "ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون"، موضحاً أن الأسلوب هنا علي صيغة الخبر لجعل الحياة هادئة وتأكيد المودة والرحمة.

وأكد أن الصبر ثوابة في الجنة ومقامه عال عند المولي عز وجل، خاصة الصبر له جزاء كبير في رمضان، مشدداً علي أهمية التذكير بذلك في القرآن الكريم لأنه يعبر عن طلبات الإخوة في الإسلام إما بأمر أبو بخبر من البشر.