رسميًا.. برشلونة يعلن إصابة دي يونج.. وشكوك حول مشاركته في كلاسيكو الكأس

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الجمعة، إصابة لاعبه الهولندي فرينكي دي يونج.

وكان دي يونج قد تم استبعاده من قائمة منتخب هولندا لمواجهة فرنسا وجبل طارق، في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2024”، بسبب شعوره ببعض الانزعاجات العضلية، عقب كلاسيكو الدوري الذي جمع فريقه برشلونة ضد ريال مدريد.

ونشر نادي برشلونة بيانًا عبر موقعه الإلكتروني جاء فيه:"الفحوصات الطبية تُظهر إصابة فرينكي دي يونج في العضلة ذات الرأسين للفخذ الأيمن".

وأضاف:"مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة".

وبحسب صحيفة “آس” الإسبانية، فإن الإصابة ستبعد دي يونج عن الملاعب لمدة 15 يومًا، وهناك شكوك حول لحاقه بكلاسيكو الكأس بين برشلونة وريال مدريد.

وأشارت الصحيفة إلى أنه وضيق الوقت بالنسبة لإصابة دي يونج وموعد الكلاسيكو، إلا أن النادي الكتالوني لديه ثقة في سرعة تعافي اللاعب وإمكانية تواجده أمام ريال مدريد.

وشارك دي يونج في انتصار برشلونة على ريال مدريد بهدفين مقابل هدف، في الجولة السادسة والعشرين لبطولة الدوري الإسباني.

ويستضيف برشلونة على ملعبه، فريق ريال مدريد، يوم 5 إبريل، في إياب دور نصف النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا.

يُذكر أن مباراة الذهاب، والتي أُقيمت على ملعب ريال مدريد، قد انتهت بانتصار برشلونة بهدف دون مقابل.

وأكدت تقارير إعلامية غياب بيدري جونزاليس متوسط ميدان برشلونة عن فريقه، أمام ريال مدريد، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم 2022-2023.

وتعرض بيدري للإصابة بتمزق عضلي في عضلة الفخذ اليمنى المستقيمة، أثناء مباراة برشلونة ضد مانشستر يونايتد في ذهاب دور الـ 16 لبطولة الدوري الأوروبي.

وذكرت إذاعة “راديو كتالونيا”، أن بيدري تعرض لانتكاسة في إصابته قبل الكلاسيكو الذي جمع برشلونة وريال مدريد، الأحد، في بطولة الدوري الإسباني، حيث كان يتم تجهيزه للمشاركة في تلك المباراة، لكن مساعي ناديه قُوبلت بأخبار سيئة، ليتأكد إبعاده عن الفريق لمدة تتراوح بين 3 إلى 4 أسابيع.