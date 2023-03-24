الجمعة 24 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المستشار الألمانى: على الصين الاتصال مع أوكرانيا مثل روسيا

المستشار الالماني
المستشار الالماني

أكد المستشار الألماني، أولاف شولتس، أنه لا يجب أن تكون الصين على اتصال مع روسيا فقط، ولكن عليها مخاطبة أوكرانيا أيضًا.

وأضاف شولتس تعليقًا على زيارة الرئيس الصيني لروسيا، أنه يجب التحدث ليس فقط مع الرئيس الروسي، ولكن أيضًا مع الرئيس الأوكراني.

وأكد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، في وقت سابق أن الصين اتخذت باستمرار موقفًا موضوعيًا ومحايدًا في الأزمة الأوكرانية، وتبذل قصارى جهدها من أجل السلام والمصالحة.

وقد طلب الرئيس الأوكراني زيلينسكي من نظيره الصيني زيارة بلاده بعد عودة رسمية. 

غادر الرئيس الصيني شي جين بينج روسيا بعد زيارة رسمية استمرت 3 أيام.

وعزف حرس الشرف في وداع الرئيس الصيني، السلام الوطني لجمهورية الصين الشعبية والاتحاد الروسي.

ورافق شي جين بينج إلى مطار فنوكوفو، نائب رئيس الوزراء الروسي، دميتري تشيرنيشينكو.

واختتم الرئيس الصيني شي جين بينج زيارة لروسيا بدأت يوم الأربعاء، حيث وصل إلى موسكو في 20 مارس، في أول رحلة له إلى الخارج بعد إعادة انتخابه لمنصب رئيس الدولة لولاية ثالثة.

وأكد الرئيس الصيني شي جين بينج عقب محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين، أمس الثلاثاء، أن العلاقات الصينية الروسية تجاوزت كونها علاقات ثنائية، وهي ذات أهمية كبيرة للنظام العالمي.

ولفت إلى أن العلاقات الروسية- الصينية القائمة على شراكة شاملة وتعاون استراتيجي، تدخل عصرًا جديدًا.

كما شدد بيان الكرملين عقب لقاء الرئيسين، أمس الثلاثاء، على أن العلاقات الروسية الصينية وصلت إلى أعلى مستوى في تاريخهما.

قال يورى أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسى: إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يعتزم الاجتماع مع نظيره الأمريكى جو بايدن بعد محادثاته مع الرئيس الصيني شي جين بينج. 

ووفقًا لما نقلته وكالة أنباء نوفوستي الروسية عن أوشاكوف فقد قال: "أعرف فقط أن مثل هذا اللقاء غير مخطط له".

​أولاف شولتس المانيا أوكرانيا الصين روسيا

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وائل لطفي

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