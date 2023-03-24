الجمعة 24 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الحلقة 2 من «ضرب نار».. «جابر الكوماندا» يقع فى حب «مُهرة» من النظرة الأولى

ضرب نار
ضرب نار

شهدت بداية انطلاق الحلقة الثانية من مسلسل «ضرب نار» نظرات إعجاب من قبل "جابر الكوماندا" الذي يلعب دوره الفنان أحمد العوضي، تجاه "مهرة" التي تجسد شخصيتها الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وذلك بعد أن أنقذ أخاها من عراك شديد، وتدخل ليدافع عنه ويذهب معه إلى منزله بعد ذلك.

وفور وصولهم إلى المنزل، خرجت "مهرة" من غرفتها لتسأل أخاها عن هوية الشخص الغريب، والذي أخبرها أنه أنقذه من تحت أيدي بعض البلطجية، لكن "مهرة" تعمدت أن تعامله معاملة سيئة، حتى رأت الجرح في وجهه ينزف دمًا، لتطلب من أخيها أن يحضر البن لمداواة الجرح سريعًا.

من هنا بدأت تزداد نظرات الإعجاب، حتى ظهر "الكوماندا" في مشهد آخر وهو يسير خلف "مهرة" ليعطيها المال الذي سقط منها أمام المنزل، وأخبرها حينها أنه جارها الجديد في العقار، ثم ظهر في مشهد آخر فوق سطح العمارة، وهو يقول: "مهرة على حق.. اجعلها مهرة قلبي الست دي يا رب".


 مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

يعرض المسلسل حصريًا على قناة on، في العاشرة مساء، على أن يعاد الساعة 1:45 صباحًا، و8:45 صباحًا، كما يعرض على قناة art في 3 مواعيد مختلفة تختتمها في الرابعة ونصف فجرًا.

وتجسد ياسمين عبدالعزيز خلال أحداث مسلسل «ضرب نار» رمضان 2023 دور فتاة شعبية من شبرا تدعى «مهرة أبوالليل» تتولى مسئولية أشقائها بعد وفاة والدها وتضطر للعمل في مصنع «عبايات» بإحدى المناطق الشعبية، وتتعرف على «جابر أبوشديد» الذي يجسده زوجها الفنان أحمد العوضي وتنشأ بينهما قصة حب، ويواجه الثنائي العديد من المشكلات والأزمات خلال حياتهم.
 

أبطال مسلسل «ضرب نار» رمضان 2023

مسلسل «ضرب نار» يشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي في ثاني تعاون بينهما بعد نجاح مسلسل «اللي مالوش كبير»، كما يضم المسلسل كلًا من سهير المرشدي، وإيمان السيد وبدرية طلبة وعدد آخر من الفنانين، من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري.

أبطال مسلسل ضرب نار رمضان 2023 ضرب نار الحلقة الثانية لمسلسل ضرب نار ابطال مسلسل ضرب نار ضرب نار ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

رئيس التحرير

وائل لطفي

رمضان كريم فى مسجد مصر

الأكثر قراءة

بعد قليل.. عرض الحلقة الثانية من مسلسل «الكبير أوى 7»

خريطة ومواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023 على قناة dmc دراما

الرئيس السيسى يجرى جولة تفقدية للأعمال الإنشائية بالقاهرة الكبرى

مصدر أمنى يكشف حقيقة هروب قائد ميكروباص بسيارته أثناء فحصه فى الجيزة

مواعيد غلق المحلات في رمضان 2023

وقت صلاة المغرب الساعة كام| موعد أذان المغرب 2 رمضان 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

تيك توك يُقلق الشرق أيضًا

محمد عبدالعزيز

عبقرية مصر تتجلى فى ليلة

زيزيت سالم

وصيَّة فرَّقت الأحِبَّة

محمد المعتصم

أنا والقناع

د. محمد عفيفي

رمضان زمان

ماجد حبته

أرض الجوامع.. أرض النعم

القس رأفت رؤوف الجاولي

قوة الحوار.. والإقناع

عبد الرحيم طايع

رمضان 2023

صور

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

زيارة نتنياهو إلى بريطانيا: يلتقى سوناك وإلغاء بيان مشترك بسبب «الأزمة القضائية»

المدعية العامة الإسرائيلية: تصريحات نتنياهو حول الإصلاحات القضائية انتهاك للقانون

الشرطة الإسرائيلية تعتقل 4 فلسطينيين وسط القدس