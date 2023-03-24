الحلقة 2 من «ضرب نار».. «جابر الكوماندا» يقع فى حب «مُهرة» من النظرة الأولى

شهدت بداية انطلاق الحلقة الثانية من مسلسل «ضرب نار» نظرات إعجاب من قبل "جابر الكوماندا" الذي يلعب دوره الفنان أحمد العوضي، تجاه "مهرة" التي تجسد شخصيتها الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وذلك بعد أن أنقذ أخاها من عراك شديد، وتدخل ليدافع عنه ويذهب معه إلى منزله بعد ذلك.

وفور وصولهم إلى المنزل، خرجت "مهرة" من غرفتها لتسأل أخاها عن هوية الشخص الغريب، والذي أخبرها أنه أنقذه من تحت أيدي بعض البلطجية، لكن "مهرة" تعمدت أن تعامله معاملة سيئة، حتى رأت الجرح في وجهه ينزف دمًا، لتطلب من أخيها أن يحضر البن لمداواة الجرح سريعًا.

من هنا بدأت تزداد نظرات الإعجاب، حتى ظهر "الكوماندا" في مشهد آخر وهو يسير خلف "مهرة" ليعطيها المال الذي سقط منها أمام المنزل، وأخبرها حينها أنه جارها الجديد في العقار، ثم ظهر في مشهد آخر فوق سطح العمارة، وهو يقول: "مهرة على حق.. اجعلها مهرة قلبي الست دي يا رب".



مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

يعرض المسلسل حصريًا على قناة on، في العاشرة مساء، على أن يعاد الساعة 1:45 صباحًا، و8:45 صباحًا، كما يعرض على قناة art في 3 مواعيد مختلفة تختتمها في الرابعة ونصف فجرًا.

وتجسد ياسمين عبدالعزيز خلال أحداث مسلسل «ضرب نار» رمضان 2023 دور فتاة شعبية من شبرا تدعى «مهرة أبوالليل» تتولى مسئولية أشقائها بعد وفاة والدها وتضطر للعمل في مصنع «عبايات» بإحدى المناطق الشعبية، وتتعرف على «جابر أبوشديد» الذي يجسده زوجها الفنان أحمد العوضي وتنشأ بينهما قصة حب، ويواجه الثنائي العديد من المشكلات والأزمات خلال حياتهم.



أبطال مسلسل «ضرب نار» رمضان 2023

مسلسل «ضرب نار» يشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي في ثاني تعاون بينهما بعد نجاح مسلسل «اللي مالوش كبير»، كما يضم المسلسل كلًا من سهير المرشدي، وإيمان السيد وبدرية طلبة وعدد آخر من الفنانين، من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري.