ضبط المتهم بالتعدي على كلب بساطور في القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عامل بمحل جزارة في القاهرة لاتهامه بالتعدي على كلب بساطور.

ورصدت الأجهزة الأمنية تداول منشور عبر إحدى الصفحات الإخبارية على موقع "فيسبوك" يتضمن قيام عامل بمحل جزارة بدائرة قسم شرطة المقطم بالتعدي على كلب وتقطيع جسده بالساطور.

وبفحص المنشور أمكن تحديد وضبط المذكور، وبمواجهته أقر بقيامه بإلقاء آلة حادة "ساطور" تجاه الكلب المشار إليه لمنعه من دخول المحل وترويع العملاء، الأمر الذي أدى لنفوقه دون قصد.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.