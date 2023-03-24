الجمعة 24 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

وكيل الأوقاف: الثواب يتضاعف 700 ضعف فى شهر رمضان

محمد عيد كيلاني
محمد عيد كيلاني

كشف الشيخ محمد عيد كيلاني، وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، خصائص وفضل الصيام والتعبد في الشهر الكريم.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف الأسبق خلال استضافته مع الإعلامي خالد ميري مقدم برنامج «كلمة السر» المذاع على قناة صدى البلد، أن بداية اتصال السماء بالأرض وأول آيات من القرآن الكريم نزلت في شهر رمضان حينما كان النبي محمد صل عليه وسلم يتعبد في غار حراء قبل البعثة النبوية بقوله تعالى «اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (1) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (2) اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (3) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (4) عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ».

شهر رمضان بداية اتصال الوحي الإلهي بالأرض ونزول القرأن

وأكد أن صيام شهر رمضان يأتي احتفالًا بمناسبة نزول القرآن الكريم بداية الاتصال الآلهي بالأرض في رمضان، مضيفا أن الاحتفال بتلك المناسبة يتجدد كل عام في شهر رمضان من خلال الصيام.

وحث الشيخ محمد عيد كيلاني، وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، على استقطاع جزء من اليوم لقراءة القرآن، مؤكدًا أن الثواب يتضاعف في شهر رمضان ليتجاوز 700 ضعف عن الأيام العادية.

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