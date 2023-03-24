مصرع مسن صدمه قطار أثناء عبوره مزلقان السكة الحديد بالشرقية

لقى مواطن مسن مصرعه، اليوم الجمعة؛ بعدما صدمه قطار أثناء محاولته عبور مزلقان السكة الحديد بناحية الحماية المدنية في مركز منيا القمح.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى منيا القمح المركزي بوصول "ص . ف" مقيم في مركز منيا القمح، جثة هامدة.

كشفت التحريات حدوث إصابة المصاب التي أودت بحياته إثر تعرضه لحادث قطار صدمه أثناء محاولته عبور مزلقان السكة الحديد بناحية المطافئ في مركز منيا القمح، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى في المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي طلبت تحريات المباحث حول الحادث.