الجمعة 24 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

حريق ضخم فى الصين.. وإجلاء الآلاف من «هونج كونج»

جريدة الدستور

أجلت سلطات مدينة «هونج كونج» في الصين نحو 3600 فرد من بنايات بمنطقة كولون المكتظة بالسكان، اليوم الجمعة، لدى محاولة فرق الإطفاء إخماد حريق شب في مستودع بالمنطقة.

ولم ترد أي تقارير عن مصابين أو قتلى وتمكنت فرق الإطفاء من إخماد الحريق في المساء بعد خمس ساعات من اندلاعه في منطقة تعد من أكثر المناطق اكتظاظًا بالسكان في العالم، حسبما نشرت وكالة «رويترز» البريطانية.

وتملك مجموعة «تشاينا ريسورسيز» المستودع لكن لم يتضح بعد ما كان بداخله.

ولم ترد الشركة، التي تملكها الصين وتعمل في مجالات منها الرعاية الطبية وتصنيع منتجات استهلاكية، على طلب للحصول على تعليق.

في السياق ذاته، قال مراسل «رويترز» إن الدخان الأصفر المنبعث من المنشأة له رائحة كيميائية.

وأفادت الحكومة، في بيان: "ننصح المتضررين من دخان ورائحة غير عادية حملتهما الرياح أن يغلقوا أبواب ونوافذ منازلهم والتزام الهدوء".

وقالت الشرطة الصينية لـ«رويترز» إن عدد من تطلب الأمر إجلاؤهم من بنايات ومدارس داخلية قرب موقع الحريق بلغ نحو 3600، ووصل شخصان للمستشفى لتلقي العلاج.

حريق هونج كونج الصين السكان الهدوء

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