«علاقة مشروعة».. حالة غموض فى مشهد «عمرو وبثينة» تكشفها الحلقة الثانية اليوم

في سياق اجتماعي، تتواصل، اليوم الجمعة، أحداث مسلسل علاقة مشروعة، بطولة ياسر جلال ومي عمر وداليا مصطفى، وعدد آخر من النجوم، والمذاع على قناتي الحياة وDMC.

وتبدأ أحداث الحلقة الثانية، عند مشهد عمرو (ياسر جلال) وبثينة (مي عمر) وهما يتناقشان فيما بينهما عن المولود غير الشرعي، بعد أن فجرت مي عمر مفاجأة صاخبة لياسر جلال في نهاية الحلقة الأولى عندما أخبرته بأنها حامل في ابنهم سويًا.

كما تشهد أحداث الحلقة الثانية، والمقرر إذاعتها في التاسعة والنصف من مساء اليوم، على قناة الحياة، والحادية عشرة والنصف على قناة DMC، باستكمال مشهد الخيانة بين عمرو وبثينة، فيما تشهد الحلقة صراعات جديدة بين أمجد وزوجته بثينة، وغيرها من المشاهد الدرامية والمفاجئة بالنسبة للمشاهدين.

أحداث وأبطال مسلسل علاقة مشروعة

الجدير بالذكر أن العمل يعرض على أكثر من قناة فضائية خلال شهر رمضان المقبل 2023، حيث يتم بثه لأول مرة على قناة “الحياة” وبعدها يعرض على فضائية ON وON DRAMA، وستتم إعادة بثه على نفس القنوات قبل الفجر، ليكون إجمالي عرضه أكثر من خمس مرات في اليوم.

مسلسل "علاقة مشروعة" بطولة ياسر جلال ومي عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقي، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، وردشان مجدي، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريري وإخراج خالد مرعي وإنتاج مشترك بين شركتي "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدي جوهر".

وتدور قصة مسلسل علاقة مشروعة فى إطار تشويقى حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها العنف الزوجي، وفكرة الزواج الثاني، من خلال قصة عمرو الذى يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء في مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التي تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذي يعاني من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرو في ذلك.