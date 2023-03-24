الجمعة 24 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

خبير اقتصادى: قرار الفيدرالى برفع الفائدة السيناريو الأسوأ عالميا

الدكتور عبد المنعم
الدكتور عبد المنعم السيد

قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية والخبير الاقتصادي، إن قرار الفيدرالي برفع معدلات الفائدة 25 نقطة هو السيناريو الأسوأ عالميا. 

وأشار الدكتور عبد المنعم في تصريح خاص لـ"الدستور" إلى أن إصرار الفيدرالي على استمرار مسيرة رفع الفائدة خلال 2023 للوصول بمعدلات التضخم إلى المستوى المستهدف وهو 2% وهي مستويات أبعد بكثير عن المستويات الحالية وتقترب من 6%. 

وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن قرار الفيدرالي برفع الفائدة خلال شهر مارس 2023 من المتوقع أن يترك أثرًا سيئًا على الأسواق العالمية في ظل أزمة ثقة ضربت القطاع المصرفي في الولايات المتحدة مع انهيار ثلاثة بنوك إقليمية وعلى رأسها بنك سيليكون فالي بجانب انهيار أسهم عديد من البنوك الأخرى في ظل حالة الذعر المصرفي التي ضربت القطاع.

وأفاد الخبير الاقتصادي بأن إصرار الفيدرالي على التمسك بمستهدفات التضخم في الوقت الحالي هو عملية غير واقعية ويلقى مزيدا من الضغوط على الأسواق في المرحلة المقبلة في ظل الظروف الصعبة للاقتصاد العالمي واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية، بالتالي الأزمة الحالية مع الفيدرالي بالنسبة للاقتصاد والأسواق العالمية هو إصراره على الإبقاء على مستهدفات التضخم عند 2% وعدم رفعها لمستويات أعلى تتراوح بين 3-4% وبالتالي الاستمرار في رفع الفائدة وتحجيم الأسواق خلال المرحلة المقبلة، وبالتالي الدخول في ركود اقتصادي محتم وارتفاع في معدلات البطالة لمستويات كبيرة واستمرار ارتفاع الدولار مقابل عملات الأسواق الناشئة وبالتالي مزيد من الضغوط على تلك البلدان وعلى عملاتها وتكلفة الديون.

وأكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة لدراسات الخبير الاقتصادي، أنه يجب على البنك الفيدرالي الأمريكي التأكد من أن تضخم أعلى بقليل أفضل من أزمة مالية وركود اقتصادي.

الاسوء عالميا السيانور قرار الفيدرالي برفع الفائدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

رمضان كريم فى مسجد مصر

الأكثر قراءة

خريطة ومواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023 على قناة dmc دراما

خبير اقتصادى: قرار الفيدرالى برفع الفائدة السيناريو الأسوأ عالميا

جدول صرف مرتبات شهر إبريل 2023

المحاكمات فى أسبوع.. تأجيل شطب محامى عبدالله رشدى ومحاكمة «متهم القاعدة»

يناقشها «جعفر العمدة».. حكايات من دفتر الهجرة غير الشرعية وجهود الدولة لمحاربتها

الباب مفتوح.. «لابورتا» يكشف حقيقة مفاوضات عودة ميسى إلى برشلونة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

عبقرية مصر تتجلى فى ليلة

زيزيت سالم

وصيَّة فرَّقت الأحِبَّة

محمد المعتصم

أنا والقناع

د. محمد عفيفي

رمضان زمان

ماجد حبته

أرض الجوامع.. أرض النعم

القس رأفت رؤوف الجاولي

قوة الحوار.. والإقناع

عبد الرحيم طايع

رمضان 2023

مدحت بشاى

الرجل والحصان.. ووجع الفقد

صور

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

زيارة نتنياهو إلى بريطانيا: يلتقى سوناك وإلغاء بيان مشترك بسبب «الأزمة القضائية»

المدعية العامة الإسرائيلية: تصريحات نتنياهو حول الإصلاحات القضائية انتهاك للقانون

الشرطة الإسرائيلية تعتقل 4 فلسطينيين وسط القدس