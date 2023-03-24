الجمعة 24 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس مركز سنورس بالفيوم: رفع درجة الاستعداد لمواجهة موجة الطقس غير المستقر

المهندس محمود هاشم
المهندس محمود هاشم

صرح المهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس بالفيوم، أنه تم رفع درجة الاستعداد للقصوى لمواجهة موجة الطقس غير المستقر المتوقع حدوثها بداية من مساء اليوم الجمعة، بناءً على تعليمات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم.

وأضاف رئيس مركز ومدينة سنورس، أنه تم التشديد بالتواجد المستمر للجهاز التنفيذي بالوحدة المحلية لمركز سنورس والوحدات المحلية بالقرى، والتأكد من جاهزية المعدات والتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة، لمواجهة أي طارئ.

وكان قد شدد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، على تواجد القيادات المحلية من رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية بالشارع على مدار الساعة، لمتابعة الحالة العامة للشوارع والطرق، فضلاً عن مراجعة جاهزية كافة المعدات واللوادر وسيارات الشفط في جميع الأماكن التي تتعرض لتراكمات مياه، لسرعة سحبها والحد من الآثار الناجمة عن الأمطار وعدم تعطيل الحركة المرورية.

رئيس مركز ومدينة سنورس الفيوم رفع درجة الاستعداد لمواجهة موجة الطقس غير المستقر

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