خالد الجندى: الرزق من عند الله والإنفاق يخص العبد

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن النفقة عبادة المقربين، متابعًا: «أنت مش بتعزم الفقراء على حسابك، ده على حساب ربنا».

واستشهد الجندي خلال تقديم برنامج «لعلهم يفقهون» المُذاع على قناة «DMC» الجمعة، بقوله تعالى: «ومما رزقناهم ينفقون» موضحًا أن الرزق خاص بالله عز وجل، أما الإنفاق فيخص العبد.

وأشار إلى أن الله كتب رزق كل عبد في عالم الغيب، مؤكدًا أن المولى سبحانه وتعالى يطلب منك الإنفاق في الحال، متابعًا: «أول ما تسمع ومما رزقناهم ينفقون لازم تنفق حالًا وتساعد الفقراء».

وتابع: «بالنسبة لقضية الرزق فهي محسومة في عالم الغيب حتى قبل أن يخلقك الله» مستشهدًا بقوله تعالى: «وفي السماء رزقكم وما توعدون».