مسلسل «رسالة الإمام» يتصدر ترند «تويتر» بأولى حلقاته

تصدرت الحلقة الأولى من مسلسل رسالة الإمام، الذي يتناول سيرة الإمام محمد بن إدريس الشافعي- الإمام الشافعي-، أحد أشهر علماء الفقه والتفسير، وآخر سنوات حياته في ظل المتغيرات التي شهدتها مصر منذ أكثر من ألف عام، والعلاقة بينه وبين الحضارة المصرية ومدى تأثيرها عليه.

وبدأت الحلقة الأولى من المسلسل ببعض من كلمات الإمام الشافعي- الذي يقوم بأدائه التمثيلي الفنان خالد النبوي- "يا صديقي.. تجمعنا مئات المسائل فلا تفرقنا مسألة، لا تحاول الانتصار في كل الاختلافات فأحيانًا كسب القلوب أولى من كسب المواقف".

يظهر الإمام الشافعي وهو مكبل بالحديد ومودع في السجن في انتظار الحكم عليه، ثم تنتقل المشاهد إلى الصحراء وبها قافلة متجهة إلى الفسطاط، وأثناء الاستراحة تمرض زوجة الشافعي- التي تقوم بأداءها التمثيلي الفنانة سماح السعيد-، وأجبر الشافعي على عدم اللحاق بالقافلة المتجهة إلى الفسطاط بسبب مرض زوجته.

وتدور أحداث المسلسل على مدار خمسين عاما مع نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، حيث تشهد مصر في هذه الفترة صراعات على السلطة، ومحاولات انفصالية، وتشتتا مذهبيا، وضغوطا اقتصادية ثقيلة، في وسط كل هذه الأمور يفد لمصر الإمام محمد بن إدريس الشافعي، ليسهم بحضوره وشخصيته وعلمه في تخطي مصر لهذه العقبات، وفي الوقت ذاته يعيد الإمام استكشاف حياته وماضيه، ليدرك أن الثبات على رأي رغم ظهور ما يثبت خطأ الرأي ليس أمرا محمودا.

والمسلسل بطولة خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلى، أحمد الرافعي، سلمى أبوضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريون خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو وآخرون سيتم الإعلان عن أسمائهم قريبًا، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub - سعدي وجوهر".

وأعلنت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرض مسلسل "رسالة الإمام" عبر 3 قنوات فضائية خلال الموسم الرمضاني المقبل وهي قناة cbc الساعة 12:15 مساءً، وعلى قناة الحياة الساعة 10:45 مساءً، وعلى قناة dmc الساعة 10 مساءً، بالتزامن مع عرضه على منصة ووتش إت الإلكترونية.