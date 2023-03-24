الجمعة 24 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

المدارس المصرية اليابانية تعلن مواعيد الحضور والانصراف خلال رمضان

المدارس المصرية اليابانية
المدارس المصرية اليابانية

أعلنت المدارس المصرية اليابانية، عن مواعيد الحضور والانصراف لطلاب المرحلتين رياض الأطفال والابتدائية خلال شهر رمضان الكريم.

وقالت المدارس المصرية اليابانية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن موعد الحضور بالمدارس اليابانية لمرحلة رياض الأطفال الساعة 7:45 دقيقة، وموعد الانصراف الساعة 1:20 دقيقة، أما المرحلة الابتدائية، موعد الحضور الساعة 7:45 وموعد الانصراف الساعة الواحدة ونصف ظهرًا.

وعلى صعيد آخر، تستعد المدارس "الابتدائية والإعدادية والثانوية"، لعقد ثاني اختبار شهري، بالعام الدراسي الحالي 2022/2023، لطلاب صفوف النقل، بداية شهر أبريل المقبل.

وشددت الوزارة على الإدارات التعليمية، على مراعاة الأجزاء التي تمت تحديدها للاطلاع فقط من المناهج الدراسية، وعدم وجودها في اختبار الشهر.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل امتحان شهر أبريل لصفوف النقل للمراحل الثلاث الابتدائية والإعدادية والثانوية للعام الدراسي الحالي 2023، مشيرًا إلى أنه تعقد الاختبارات في الفترة من 1 أبريل وحتى الخميس 6 أبريل، على مستوى المدرسة.

وكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم، أنه تعقد امتحانات شهر أبريل داخل المدرسة بمعرفة معلم الفصل وتحت إشراف موجه المادة، ويكون الامتحان جزءًا من الحصة ويعقد الامتحان فيما تم تدريسه عقب اختبار مارس وحتى نهاية شهر مارس.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الأجزاء المحددة للاطلاع فقط لا يمتحن فيها الطلاب بامتحانات الشهر أو امتحانات نهاية العام الدراسي، موضحة أن هذه الأجزاء للتعليم الذاتي فقط، ويتم اجراء اختبار الجبر في حصة الجبر والهندسة في حصة الهندسة.

وشددت وزارة التربية والتعليم على توزيع الأسئلة ودرجات الامتحانات الشهرية لمادة الرياضيات لشهر أبريل وهي كالتالي:
- المرحلة الابتدائية: 3 أسئلة اختيار من متعدد بثلاث درجات وسؤال مقالي بدرجتين ويكون المجموع الكلي 5 درجات.
- المرحلة الإعدادية: 3 أسئلة اختيار من متعدد بثلاث درجات وسؤال مقالي بدرجتين المجموع الكلي 5 درجات.
- المرحلة الثانوية: سؤالان للجبر بدرجتين وسؤال لحساب المثلثات وسؤالان للهندسة المجموع الكلي 5 درجات.

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2022 2023 الابتدائية والإعدادية والثانوية الابتدائية والإعدادية التربية والتعليم والتعليم الفني الامتحانات الشهرية التواصل الإجتماعى فيس بوك الحضور بالمدارس

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