الجمعة 24 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الأحكام فى أسبوع.. الإعدام لقتلة شاب وبراءة أحمد عيد فى سب مرتضى منصور

حبس
حبس

شهد الأسبوع الماضي عددًا من الأحكام المهمة، ترصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "الأحكام في أسبوع"، التي جاءت كالتالي.

السجن 12 عامًا لعاطل بتهمة الاتجار في المخدرات بأطفيح

قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة المتهم «ح.م.ع»، عاطل 29 عاما، بالسجن المشدد 12 عاما بتهمة حيازة مخدرات وسلاح ناري بندقية آلية و31 طلقة من ذات العيار بدائرة مركز شرطة أطفيح بالجيزة.

المشدد 7 سنوات لمتهم بقتل مسن فى دار السلام

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم بقتل مسن فى دار السلام، بالسجن المشدد 7 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار حامد راشد، وعضوية المستشارين محمد الشرقاوي، وسالي الصعيدي، وأمانة سر مجدي شكري، ووليد عبدالجواد.

المؤبد لـ3 متهمين بقتل جامع قمامة فى الجيزة

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، بائع خضروات ونجل شقيقه وآخر، بالسجن المؤبد لاتهامهم بقتل جامع قمامة وإلقاء جثته بمقلب قمامة بأبوالنمرس.

وأحالت النيابة العامة المتهمين "عصام ف"، و"محمد خ"، و"فؤاد م"، إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بقتل جامع قمامة الطفل إسلام، وإلقاء جثته في مقلب قمامة بأبوالنمرس.

الإعدام والمؤبد لـ5 متهمين قتلوا شابًا لسرقة سيارته بمنشأة القناطر

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة بمعاقبة متهمين اثنين (الأول والثاني) بالإعدام شنقًا عما أسند إليهما، والمتهمين الرابع والخامس بالحبس مع الشغل لمدة سنتين، والمتهم الثالث بالسجن المؤبد، لاتهامهم بقتل شخص عمدا لسرقة سيارته بمنشأة القناطر.

صدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم عبدالخالق إبراهيم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عادل بديع لبيب فلتس وياسر إبراهيم محمد وأمانة السر صبحي عبدالحميد.

براءة محام فى قضية سب وقذف مرتضى منصور

قضت الدائرة الثالثة جنح اقتصادي، ببراءة محامٍ من تهمة سب وقذف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، والمحبوس حاليًا لتنفيذ عقوبة السجن شهرًا، بتهمة سب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي. 

وفي أولى الجلسات تنحى قاضي الدعوى المقامة من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، ضد أحد المحامين بتهمة السب والقذف، لاستشعار الحرج.

براءة أحمد عيد عبدالملك فى قضية سب مرتضى منصور

قضت المحكمة الاقتصادية، في القضية المرفوعة من مرتضى منصور، ببراءة أحمد عيد عبدالملك، لاعب نادي الزمالك السابق والمحكوم عليه غيابيًا بتغريمه 20 ألف جنيه، وإلزامه بدفع 10 آلاف جنيه تعويضًا بالحق المدني، بتهمة سب وقذف وتعدٍ وإزعاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

السجن 3 سنوات لمتهم بقضية «خلية اللجان النوعية»

قضت الدائرة الثامنة إرهاب بمجمع محاكم وادي النطرون، برئاسة المستشار سامح عبدالحكم، رئيس المحكمة، بجلسة اليوم بمعاقبة أحد المتهمين بالسجن المشدد 3 سنوات، في إعادة محاكمته بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية اللجان النوعية»

المشدد 15 سنة لنقاش بتهمة هتك عرض طفلة بمنشأة ناصر

عاقبت محكمة جنايات القاهرة نقاش بالسجن المشدد 15 سنة في هتك عرض طفلة والتعدي عليها بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر.

وتبين من تحقيقات النيابة أن المتهم "س.ا" عامل نقاشة هتك عرض الطفلة "ر.م" أثناء خروجها من مسكنها أسفل العقار الذي تقيم به.

الإعدام شابا جنايات جنوب الجيزة المستشار إبراهيم عبد الخالق إبراهيم مرتضى منصور أحمد عيد عبدالملك خلية اللجان النوعية هتك عرض

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