الجمعة 24 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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فن

لميس جابر على الراديو 9090: «القفا مظلوم فى الأمثلة الشعبية»

لميس
لميس

تحدثت الدكتورة لميس جابر، خلال حلقة اليوم من برنامج "مكسرات لميس"، على الراديو 9090، عن كلمة "القفا".

وقالت الدكتورة لميس جابر، إن القفا هي كلمة مصرية وتعني مؤخرة الرأس، لافتة إلى أن القفا مظلوم في الأمثلة الشعبية، والمصريين أهانوا قفاهم جدا، ومن أبرز الأمثلة عن القفا "في الوش مراية وفي القفا سلاية"، و"لولا لساني ما اتسكيت يا قفايا"، و"اللي متحتجش وشه النهارده هتحتاج قفاه".

وأوضحت جابر أن "القفا" هو الجهة المقابلة للوجه موضع الكرامة والعزة عند البشر، إذ تمثل قمة الإهانة أن تمرغ وجه إنسان في التراب أو تصفعه، فالوجه هو عنوان الإنسان الذي يقابل به البشر.

اختتمت: "القفا هو المركز الذي اختاره المصريون ليعبر عن أقسى درجات الإهانة، وأحيانًا كثيرة تهدر كرامة الإنسان فمن أجل الإضحاك يضرب الأسطى أو صاحب الورشة العامل الصغير الذي يطلق عليه اسم بلية تحقيرا، بل والعامل الكبير أيضا، إذ كثيرا ما ينعته بأحط الأسماء ويوجه له الكثير من الإهانات، ويقف العامل موقفا سلبيا مستقبلا الإهانة، ولا يرد عليها عندما يضرب على القفا".

الراديو 9090 الرأس الدكتورة لميس جابر الد الترا التراب الانس الانسا

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