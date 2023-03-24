القنوات الناقلة لمباراة مصر ومالاوي في تصفيات كأس أمم إفريقيا

تستمر عمليات البحث فى محرك جوجل، عن تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر ومالاوي في الجولة الثالثة من دورالمجموعات بتصفيات كأس أمم إفريقيا.

ويتساوى جميع الفرق المشاركة في المجموعة الرابعة في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 نسخة كوت ديفوار برصيد 3 نقاط، إذ حصد منتخب مصر نقاطه الثلاثة بفوز على غينيا بهدف نظيف، وخسارة وحيدة أمام إثيوبيا بهدفين.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس أمم إفريقيا:

إثيوبيا - 3 نقاط. مالاوي - 3 نقاط. غينيا - 3 نقاط. مصر - 3 نقاط.

موعد مباراة مصر ومالاوي فى تصفيات كأس أمم إفريقيا

تبدأ مباراة مصر ومالاوي، مساء اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب الدفاع الجوي.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ومالاوي فى تصفيات كأس أمم إفريقيا

تنقل مجموعة قنوات بي إن سبورت جميع مباريات تصفيات كأس الأمم الإفريقية بشكل حصري، في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث من المقرر أن تذاع مباراة اليوم بين منتخبي مصر ومالاوي عبر قناة beIN SPORTS 4 HD، بتعليق المصري علي محمد علي.

كما يمكن متابعة مباراة مصر ومالاوي عبر تردد قناة تايم سبورت الأرضية المصرية، حيث أعلنت شبكة قنوات أون تايم سبورت المصرية، عن إذاعة مباراة اليوم بين المنتخب الوطني ونظيره ماولاي، بشكل مجاني من خلال شاشة القناة الأرضية، ويعلق عليها محمد البوشي.

تردد قناة beIN SPORTS HD 4 لمتابعة مباراة مصر ومالاوي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11054.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

طريقة تنزيل قناة تايم سبورت الأرضية لمتابعة مباراة مصر ومالاوي:

افصل الريسيفر عن التلفزيون. قم بتوصيل الجهاز باريل داخلي. ابدأ في البحث عن التردد UHF أو تردد 32 - UHF. إن لم تكن تملك اريال داخلي قم بفصل الريسيفر واحصل على جاك وصل به إريال. قم بتوصيل طرف في التلفزيون وطرف الاريال الاخر قم بتوصيله باحد النوافذ في بيتك. ابحث عن القناة وبعد الانتهاء قم بالحفظ.

قائمة منتخب مصر لمواجهة مالاوي في تصفيات أمم إفريقيا: