الجمعة 24 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

القنوات الناقلة لمباراة مصر ومالاوي في تصفيات كأس أمم إفريقيا

مباراة مصر ومالاوي
مباراة مصر ومالاوي

تستمر عمليات البحث فى محرك جوجل، عن تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر ومالاوي في الجولة الثالثة من دورالمجموعات بتصفيات  كأس أمم إفريقيا.

ويتساوى جميع الفرق المشاركة في المجموعة الرابعة في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 نسخة كوت ديفوار برصيد 3 نقاط، إذ حصد منتخب مصر نقاطه الثلاثة بفوز على غينيا بهدف نظيف، وخسارة وحيدة أمام إثيوبيا بهدفين.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس أمم إفريقيا:

  1. إثيوبيا - 3 نقاط.
  2. مالاوي - 3 نقاط.
  3. غينيا - 3 نقاط.
  4. مصر - 3 نقاط.

موعد مباراة مصر ومالاوي فى تصفيات كأس أمم إفريقيا

تبدأ مباراة مصر ومالاوي، مساء اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب الدفاع الجوي.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ومالاوي فى تصفيات كأس أمم إفريقيا

تنقل مجموعة قنوات بي إن سبورت جميع مباريات تصفيات كأس الأمم الإفريقية بشكل حصري، في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث من المقرر أن تذاع مباراة اليوم بين منتخبي مصر ومالاوي عبر قناة  beIN SPORTS 4 HD، بتعليق المصري علي محمد علي.

كما يمكن متابعة مباراة مصر ومالاوي عبر تردد قناة تايم سبورت الأرضية المصرية، حيث أعلنت شبكة قنوات أون تايم سبورت المصرية، عن إذاعة مباراة اليوم بين المنتخب الوطني ونظيره ماولاي، بشكل مجاني من خلال شاشة القناة الأرضية، ويعلق عليها محمد البوشي.

تردد قناة beIN SPORTS HD 4 لمتابعة مباراة مصر ومالاوي:

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد: 11054.
  • معدل الترميز: 27500.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

فيتوريا يستقر على حارس مرمى منتخب مصر أمام مالاوي

منتخب مصر بالقميص الأحمر ومالاوى بالأسود فى مباراة الغد

طريقة تنزيل قناة تايم سبورت الأرضية لمتابعة مباراة مصر ومالاوي:

  1. افصل الريسيفر عن التلفزيون.
  2. قم بتوصيل الجهاز باريل داخلي.
  3. ابدأ في البحث عن التردد UHF أو تردد 32 - UHF.
  4. إن لم تكن تملك اريال داخلي قم بفصل الريسيفر واحصل على جاك وصل به إريال.
  5. قم بتوصيل طرف في التلفزيون وطرف الاريال الاخر قم بتوصيله باحد النوافذ في بيتك.
  6. ابحث عن القناة وبعد الانتهاء قم بالحفظ.

قائمة منتخب مصر لمواجهة مالاوي في تصفيات أمم إفريقيا:

  • حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، محمد صبحي.
  • خط الدفاع: محمد هاني، هشام صلاح، محمد حمدي، أحمد فتوح، أحمد حجازي، علي جبر، محمد عبد المنعم، أسامة جلال.
  • خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، محمود حمادة، مروان عطية، حمدي فتحي، أحمد سيد زيزو، محمد صلاح، مصطفى فتحي، عمر مرموش، أحمد عبد القادر.
  • خط الهجوم: مصطفى محمد، محمود كهربا، أحمد حسن كوكا.
مصر مالاوي تصفيات كأس أمم أفريقيا موعد مباراة مصر ومالاوى تايم سبورت تردد قناة تايم سبورت

رئيس التحرير

وائل لطفي

رمضان كريم فى مسجد مصر

الأكثر قراءة

بعد قليل.. عرض الحلقة الثانية من مسلسل «الكبير أوى 7»

خريطة ومواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023 على قناة dmc دراما

الرئيس السيسى يجرى جولة تفقدية للأعمال الإنشائية بالقاهرة الكبرى

مصدر أمنى يكشف حقيقة هروب قائد ميكروباص بسيارته أثناء فحصه فى الجيزة

مواعيد غلق المحلات في رمضان 2023

وقت صلاة المغرب الساعة كام| موعد أذان المغرب 2 رمضان 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

تيك توك يُقلق الشرق أيضًا

محمد عبدالعزيز

عبقرية مصر تتجلى فى ليلة

زيزيت سالم

وصيَّة فرَّقت الأحِبَّة

محمد المعتصم

أنا والقناع

د. محمد عفيفي

رمضان زمان

ماجد حبته

أرض الجوامع.. أرض النعم

القس رأفت رؤوف الجاولي

قوة الحوار.. والإقناع

عبد الرحيم طايع

رمضان 2023

صور

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

زيارة نتنياهو إلى بريطانيا: يلتقى سوناك وإلغاء بيان مشترك بسبب «الأزمة القضائية»

المدعية العامة الإسرائيلية: تصريحات نتنياهو حول الإصلاحات القضائية انتهاك للقانون

الشرطة الإسرائيلية تعتقل 4 فلسطينيين وسط القدس