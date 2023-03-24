الجمعة 24 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزيرة الهجرة لـ«الدستور»: الدولة حريصة على دعم المصريين بالخارج وتقديم الخدمات لهم

وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة

أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنها تحرص على التواصل مع أبناء المصريين بالخارج في شتى أنحاء العالم، سواء في لقاءات مباشرة، أو عبر برنامج «زووم» ضمن مبادرة «ساعة مع الوزيرة»، أو في لقاءات تستقبل فيها الخبراء والعلماء ورموز الجاليات في وزاره الهجرة، بهدف فتح باب التناقش ودعم الحوار للتحدث حول أبرز المحاور والخدمات والمحفزات التي يمكن تقديمها للمصريين في الخارج.

وأضافت لـ«الدستور» أنها نجحت في تقديم محفزات مختلفة في عدد من المجالات على مدار الأشهر الماضية، منذ أن تولت حقيبة وزارة الهجرة، بجانب الحرص على تعزيز الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج وإدماجهم في خطط التطوير والتنمية التي تجري في مصر، وكذلك التواصل مع الأشقاء من ممثلي الدول لضمان استفادة أكبر وفرص عمل أفضل للمصريين بالخارج مع تدريبهم وتأهيلهم على ثقافة المجتمع الذي سيعملون فيه.

جولة للولايات المتحدة

وأجرت وزيرة الهجرة الأسبوع الماضي، ثالث جولاتها الخارجية، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، للقاء الجالية المصرية في لوس أنجلوس بمشاركة ٢٥٠ شخصية مصرية بارزة، وحضور فعالية أقامتها جمعية ECN، لصالح مستشفى ٥٧٣٥٧ لعلاج سرطان الأطفال.

استهلت السفيرة سها جندي، خلال زيارتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية بالمشاركة في فعالية "الشبكة المصرية للسرطان ECN" لإطلاق حملة تبرعات بهدف دعم مستشفى 57357 لسرطان الأطفال، وذلك بحضور السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة للجاليات، والسفير أحمد شاهين، قنصل مصر العام في لوس أنجلوس، والسيدة فرح خان عمدة مدينة إيرفين في لوس أنجلوس، والسفير الحسيني عبدالوهاب قنصل مصر السابق في لوس أنجلوس، والدكتور هشام الصيفي، رئيس الشبكة المصرية للسرطان بالولايات المتحدة الأمريكية، ونخبة من أبرز أبناء الجالية المصرية.

وعلى هامش زيارتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، التقت السفيرة سها جندي، فرح خان عمدة مدينة إيرفين الأمريكية، لبحث تعزيز التعاون مع المدينة التي تضم عددًا كبيرًا من الجالية المصرية، وكذا بحث تدشين توأمة مع المدن المصرية، بحضور السفير أحمد شاهين، القنصل العام لمصر في لوس أنجلوس.

كما التقت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، نحو ٣٥٠ من رموز الجالية المصرية في كاليفورنيا، ضمن فعاليات زيارتها الأولى للولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بحضور السفير أحمد شاهين، القنصل العام في لوس أنجلوس.

وضمن فعاليات زيارتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، التقت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أكثر من 25 من أبرز المستثمرين المصريين المقيمين في ولايات الغرب الأمريكي، والذين برعوا في مجالات متنوعة من بينها التكنولوجيا والصناعات الخضراء، والصناعات التعدينية وإدارة الثروات، وتكنولوجيا تحلية المياه، ورفع الكفاءات التدريبية، وتكنولوجيا المعلومات، والبترول والغاز الطبيعي، والطاقة الجديدة والمتجددة، وغيرها من المجالات، والصناعات الدوائية والطبية، وتحديث البنية التحتية وشبكات الاتصالات، وغيرها من المجالات، مشيدة باعتبارهم من أبرز الأسماء عالميا في مجالاتهم.

وزيرة الهجرة السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج رموز الجاليات في وزاره الهجرة أنحاء العالم ​الولايات المتحدة الامريكية

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