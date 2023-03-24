الجمعة 24 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

زيارة نتنياهو إلى بريطانيا: يلتقى سوناك وإلغاء بيان مشترك بسبب «الأزمة القضائية»

نتنياهو خلال زيارته
نتنياهو خلال زيارته إلى بريطانيا

وصل بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إلى بريطانيا، في زيارة رسمية، التقى خلالها ريشي سوناك، رئيس الوزراء البريطاني.

وأجرى نتنياهو وسوناك محادثات ثنائية حول الملف النووي الإيراني، والتعاون الثنائي بين تل أبيب ولندن، حسبما نشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية.

واستقبل سوناك، نتيناهو، في المقر الرئيسي لمقر إقامة ومكتب رئيس الوزراء البريطاني داخل شارع «10 داونينج ستريت».

إلغاء بيان مشترك بين سوناك ونتنياهو

وتم إلغاء البيان المشترك بين نتنياهو وسوناك، بناء على طلب من لندن، نظرًا للأزمة التي تشهدها إسرائيل بسبب الإصلاحات القضائية، والتي على أثرها تم تنظيم مظاهرات حاشدة في تل أبيب والعديد من المدن طوال الثلاثة أشهر الماضية.

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في السياق ذاته، قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني: "سوناك أعرب لنتنياهو عن تضامنه مع إسرائيل في مواجهة الهجمات التي تقع ضدها خلال الأشهر القليلة الماضية"، فيما أكد المتحدث باسم سوناك أن إسرائيل شريك دولي بالغ الأهمية للمملكة المتحدة.

ومن المقرر أن يلتقي نتنياهو مع وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان.

نتنياهو بريطانيا ريشي سوناك إيران تل أبيب بيان مشترك

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